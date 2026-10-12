article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Derin Denizlerde Akılalmaz Görüntü: Kendi Boyundan Katbekat Büyük Avı Yutan Balık Kamerada

Derin Denizlerde Akılalmaz Görüntü: Kendi Boyundan Katbekat Büyük Avı Yutan Balık Kamerada

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 14:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Trinidad ve Tobago açıklarında yapılan bir derin deniz araştırmasında, kendi ağırlığının on katına kadar avları yiyebilen 'siyah yutucu' balığın şeffaflaşacak kadar şişmiş midesiyle yüzdüğü o nadir anlar bilim insanları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: https://www.science.com/a-little-fish...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trinidad ve Tobago adaları açıklarında okyanusun yaklaşık bin 250 metre derinliğinde araştırmalar yapan bilim insanları, doğanın en ilginç ve nadir anlarından birine tanıklık etti.

Trinidad ve Tobago adaları açıklarında okyanusun yaklaşık bin 250 metre derinliğinde araştırmalar yapan bilim insanları, doğanın en ilginç ve nadir anlarından birine tanıklık etti.

Sadece bir okul cetveli boyutlarında olan ancak kendi ağırlığının on katı büyüklüğünde canlıları tek lokmada yutabilen 'siyah yutucu' (Chiasmodon niger) isimli balık, midesi patlayacak kadar şişmiş halde kameralara yakalandı. Uzaktan kumandalı bir deniz aracıyla kaydedilen görüntülerde, ortalama 10 ila 20 santimetre boyundaki bu minik avcının midesinin zarı saydamlaşana kadar gerildiği ve iç organlarının net bir şekilde dışarıdan görülebildiği fark edildi.

Schmidt Okyanus Enstitüsü baş araştırmacısı Diva Amon, bu canlıları doğal ortamlarında görmenin neredeyse imkansız olduğunu belirterek, on yıl aradan sonra karşılaştığı bu manzarayı büyük bir şans olarak değerlendirdi. Besin kaynaklarının son derece sınırlı olduğu derin deniz şartlarında hayatta kalabilmek için kusursuz bir evrim geçiren siyah yutucu balıklar, yerinden çıkabilen çeneleri ve adeta bir balon gibi esneyen mideleri sayesinde yanlarından geçen devasa avları bile bütün olarak yutabiliyor.

Ancak bu oburluk bazen minik deniz canlılarının sonunu da getirebiliyor. Kendi kapasitelerini aşan devasa boyuttaki avları midesine indiren siyah yutucular, sindirim işlemini yeterince hızlı tamamlayamazsa midedeki av çürümeye başlıyor. Çürüme sonucu ortaya çıkan gazlar ise balığı tıpkı bir şamandıra gibi okyanus yüzeyine iterek ölümüne sebep oluyor. Nitekim 2007 yılında Cayman Adaları'nda yaşanan ünlü bir vakada, sadece 19 santimetre boyundaki bir siyah yutucu, tam 86 santimetrelik bir yılan uskumrusunu yutmuş halde okyanus yüzeyine vurmuştu.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü uzmanlarının 'karından sarkan şeffaf bir yedek lastik' olarak tanımladığı bu ilginç mide yapısı, son keşifte canlının hayatta olması nedeniyle çok daha eşsiz bir görüntü sundu. Okyanusun zifiri karanlığında kaydedilen bu son balığın midesindeki devasa avın tam olarak ne olduğu ise deniz altında bir görüntüleme teknolojisi bulunmadığı için şimdilik bir sır olarak kalacak. Uzmanlar, avlanma anı henüz hiç görüntülenemediği için bu balıkların kurbanlarını önce kuyruklarından yakalayıp geriye dönük dişleri yardımıyla yavaşça midelerine indirdiklerini tahmin ediyor. Bilim dünyası, bu gizemli küçük balığın avlanma anını da bir gün canlı olarak kaydetmenin hayalini kuruyor.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın