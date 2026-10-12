Derin Denizlerde Akılalmaz Görüntü: Kendi Boyundan Katbekat Büyük Avı Yutan Balık Kamerada
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.science.com/a-little-fish...
Trinidad ve Tobago açıklarında yapılan bir derin deniz araştırmasında, kendi ağırlığının on katına kadar avları yiyebilen 'siyah yutucu' balığın şeffaflaşacak kadar şişmiş midesiyle yüzdüğü o nadir anlar bilim insanları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trinidad ve Tobago adaları açıklarında okyanusun yaklaşık bin 250 metre derinliğinde araştırmalar yapan bilim insanları, doğanın en ilginç ve nadir anlarından birine tanıklık etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın