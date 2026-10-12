Derin Denizlerde Akılalmaz Görüntü: Kendi Boyundan Katbekat Büyük Avı Yutan Balık Kamerada

Sadece bir okul cetveli boyutlarında olan ancak kendi ağırlığının on katı büyüklüğünde canlıları tek lokmada yutabilen 'siyah yutucu' (Chiasmodon niger) isimli balık, midesi patlayacak kadar şişmiş halde kameralara yakalandı. Uzaktan kumandalı bir deniz aracıyla kaydedilen görüntülerde, ortalama 10 ila 20 santimetre boyundaki bu minik avcının midesinin zarı saydamlaşana kadar gerildiği ve iç organlarının net bir şekilde dışarıdan görülebildiği fark edildi.

Schmidt Okyanus Enstitüsü baş araştırmacısı Diva Amon, bu canlıları doğal ortamlarında görmenin neredeyse imkansız olduğunu belirterek, on yıl aradan sonra karşılaştığı bu manzarayı büyük bir şans olarak değerlendirdi. Besin kaynaklarının son derece sınırlı olduğu derin deniz şartlarında hayatta kalabilmek için kusursuz bir evrim geçiren siyah yutucu balıklar, yerinden çıkabilen çeneleri ve adeta bir balon gibi esneyen mideleri sayesinde yanlarından geçen devasa avları bile bütün olarak yutabiliyor.

Ancak bu oburluk bazen minik deniz canlılarının sonunu da getirebiliyor. Kendi kapasitelerini aşan devasa boyuttaki avları midesine indiren siyah yutucular, sindirim işlemini yeterince hızlı tamamlayamazsa midedeki av çürümeye başlıyor. Çürüme sonucu ortaya çıkan gazlar ise balığı tıpkı bir şamandıra gibi okyanus yüzeyine iterek ölümüne sebep oluyor. Nitekim 2007 yılında Cayman Adaları'nda yaşanan ünlü bir vakada, sadece 19 santimetre boyundaki bir siyah yutucu, tam 86 santimetrelik bir yılan uskumrusunu yutmuş halde okyanus yüzeyine vurmuştu.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü uzmanlarının 'karından sarkan şeffaf bir yedek lastik' olarak tanımladığı bu ilginç mide yapısı, son keşifte canlının hayatta olması nedeniyle çok daha eşsiz bir görüntü sundu. Okyanusun zifiri karanlığında kaydedilen bu son balığın midesindeki devasa avın tam olarak ne olduğu ise deniz altında bir görüntüleme teknolojisi bulunmadığı için şimdilik bir sır olarak kalacak. Uzmanlar, avlanma anı henüz hiç görüntülenemediği için bu balıkların kurbanlarını önce kuyruklarından yakalayıp geriye dönük dişleri yardımıyla yavaşça midelerine indirdiklerini tahmin ediyor. Bilim dünyası, bu gizemli küçük balığın avlanma anını da bir gün canlı olarak kaydetmenin hayalini kuruyor.