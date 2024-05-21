Derbi Sonrası Olay Çıkmıştı: 2 Futbolcu ve İsmail Kartal’ın Oğlu İfadeye Çağırıldı
Derbi Sonrası Olay Çıkmıştı: 2 Futbolcu ve İsmail Kartal’ın Oğlu İfadeye Çağırıldı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele bittikten sonra Fenerbahçeli yöneticiler ve futbolcular sahaya çıkıp kutlama yapmıştı. İstanbul Valiliği, stadyum müdürünü darp eden 5 kişi hakkında işlem yapıldığını açıklamıştı. Sabah Gazetesi, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Osayi-Samuel ile birlikte, teknik ekipte bulunan İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın da ifadeye çağırıldığını iddia etti.
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Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 yendiği karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beraberindeki heyetle stadyuma gelmiş ve futbolcularla birlikte saha zeminine çıkarak kutlama yapmıştı.
Valilik, olayda stadyum müdürünün dövüldüğü gerekçesiyle 5 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıklamıştı.
Sabah Gazetesi’nden Emir Somer’in haberine göre; ifadeye çağırılan isimler belli oldu.
İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak beş kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'ı saçından çeken Fenerbahçe eski yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı kulislerde konuşulan Hulusi Belgü de bulunuyor.
Diğer iki ismin ise Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Bright Osayi-Samuel olduğu öğrenildi.
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