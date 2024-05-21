Derbi Sonrası Olay Çıkmıştı: 2 Futbolcu ve İsmail Kartal’ın Oğlu İfadeye Çağırıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele bittikten sonra Fenerbahçeli yöneticiler ve futbolcular sahaya çıkıp kutlama yapmıştı. İstanbul Valiliği, stadyum müdürünü darp eden 5 kişi hakkında işlem yapıldığını açıklamıştı. Sabah Gazetesi, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Osayi-Samuel ile birlikte, teknik ekipte bulunan İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın da ifadeye çağırıldığını iddia etti.