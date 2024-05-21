Hayko Cepkin’in Davulcusundan Galatasaray’a Küfür: “Emniyet’i ve Hayko’yu Etiketlemeyi Bırakın”
Hayko Cepkin’in Davulcusundan Galatasaray’a Küfür: “Emniyet’i ve Hayko’yu Etiketlemeyi Bırakın”
Fenerbahçe’nin, deplasmanada Galatasaray’ı 1-0 yenmesinin yankıları sürüyor. Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’in ekibinde yer alan davulcu Berkay Yıldırım sosyal medyada Galatasaray’a küfür etmişti. Yıldırım, gelen tepkilerin anlamsız olduğunu ifade etti ve sözlerinin bir sıkıntı yaratmadığını söyledi.
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Fenerbahçe, hafta sonu deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu ligin son haftasına bırakmıştı.
Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için, son hafta iç sahada İstanbulspor’u yenmesi, Galatasaray’ın ise deplasmanda Konyaspor’a mağlup olası gerekiyor.
Fenerbahçe’nin derbi zaferi sonrasında ise sosyal medya adeta yıkıldı. Hayko Cepkin’in ekibinde yer alan davulcu Berkay Yıldırım da Galatasaray’a küfür etti.
Berkay Yıldırım’ın paylaşımı 👇
Berkay Yıldırım ayrıca Galatasaray’ın golcüsü Icardi’ye de küfür etti 👇
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Berkay Yıldırım gelen tepkiler üzerine ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ama özür dilemedi.
Kendisinin canından çok sevdiği Galatasaraylı arkadaşları ve akrabaları olduğunu söyleyen Yıldırım, küfürün sadece nefret ettiği Galatasaray için olduğunu söyledi.
Berkay’ın Yıldırım’ın paylaşımı 👇
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