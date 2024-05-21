Hayko Cepkin’in Davulcusundan Galatasaray’a Küfür: “Emniyet’i ve Hayko’yu Etiketlemeyi Bırakın”

Fenerbahçe’nin, deplasmanada Galatasaray’ı 1-0 yenmesinin yankıları sürüyor. Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’in ekibinde yer alan davulcu Berkay Yıldırım sosyal medyada Galatasaray’a küfür etmişti. Yıldırım, gelen tepkilerin anlamsız olduğunu ifade etti ve sözlerinin bir sıkıntı yaratmadığını söyledi.