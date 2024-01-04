Depremzedelerin Anlattıkları Vicdansızlıklar Karşısında Sinirlerinize Hakim Olamayacaksınız
Depremzedelerin Anlattıkları Vicdansızlıklar Karşısında Sinirlerinize Hakim Olamayacaksınız
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir sene geçmişken hem bölge hem de depremzedeler hala yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Toparlanmaya çalıştıkları bu süre içerisinde karşılaştıkları vicdansızca tavırları anlatan depremzedeler ise hepimize 'bu kadarına da pes!' dedirttiler.
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Hepimizin yüreğini yakan büyük depremin üzerinden neredeyse bir sene geçti.
Deprem belki geride kaldı ama insanların yaşadıkları, yaşatılanlar unutulacak gibi değil. Felaketin üzerinden geçen sürede dahi depremzedeler bazı unutamadıkları olayları anlatarak tekrar yüreğimizi yaktılar.
Özellikle kimi işveren ve şirketlerin tutumları insanı insanlığından utandıracak cinsten.
Böyle vicdansızlıklara karşın gördükleri iyi niyeti anlatanlar da oldu.
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Ne denir ki?
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Yanlış okumadınız, bu şakayı(!) yapan bir psikiyatrist!
İyi olan tam olarak neydi acaba?
Söylenecek söz yok gerçekten.
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Saf kötülük nedir?
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Ne diyelim, biz utandık. Sanmıyoruz ama darısı onlara da!
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