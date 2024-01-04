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Depremzedelerin Anlattıkları Vicdansızlıklar Karşısında Sinirlerinize Hakim Olamayacaksınız

Depremzedelerin Anlattıkları Vicdansızlıklar Karşısında Sinirlerinize Hakim Olamayacaksınız

Deprem
Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 14:45

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir sene geçmişken hem bölge hem de depremzedeler hala yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Toparlanmaya çalıştıkları bu süre içerisinde karşılaştıkları vicdansızca tavırları anlatan depremzedeler ise hepimize 'bu kadarına da pes!' dedirttiler.

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Hepimizin yüreğini yakan büyük depremin üzerinden neredeyse bir sene geçti.

Hepimizin yüreğini yakan büyük depremin üzerinden neredeyse bir sene geçti.

7,7 ve 7,6 olmak üzere iki büyük deprem ve sayısız artçı sarsıntı ile kabusu yaşayan deprem bölgesinde hala enkaz kaldırma ve imar çalışmaları devam ederken geride kalanlar ise bir şekilde hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar.

Deprem belki geride kaldı ama insanların yaşadıkları, yaşatılanlar unutulacak gibi değil. Felaketin üzerinden geçen sürede dahi depremzedeler bazı unutamadıkları olayları anlatarak tekrar yüreğimizi yaktılar.

Deprem belki geride kaldı ama insanların yaşadıkları, yaşatılanlar unutulacak gibi değil. Felaketin üzerinden geçen sürede dahi depremzedeler bazı unutamadıkları olayları anlatarak tekrar yüreğimizi yaktılar.
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Özellikle kimi işveren ve şirketlerin tutumları insanı insanlığından utandıracak cinsten.

Özellikle kimi işveren ve şirketlerin tutumları insanı insanlığından utandıracak cinsten.
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Böyle vicdansızlıklara karşın gördükleri iyi niyeti anlatanlar da oldu.

Böyle vicdansızlıklara karşın gördükleri iyi niyeti anlatanlar da oldu.
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Ne denir ki?

Ne denir ki?

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Yanlış okumadınız, bu şakayı(!) yapan bir psikiyatrist!

Yanlış okumadınız, bu şakayı(!) yapan bir psikiyatrist!
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İyi olan tam olarak neydi acaba?

İyi olan tam olarak neydi acaba?
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Söylenecek söz yok gerçekten.

Söylenecek söz yok gerçekten.
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Saf kötülük nedir?

Saf kötülük nedir?
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Ne diyelim, biz utandık. Sanmıyoruz ama darısı onlara da!

Ne diyelim, biz utandık. Sanmıyoruz ama darısı onlara da!
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