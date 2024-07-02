Depremzede Öğrencilerden EURO 2024'te Mücadele Eden Milli Futbolculara Destek Mektubu
Depremzede Öğrencilerden EURO 2024'te Mücadele Eden Milli Futbolculara Destek Mektubu
6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremden en çok etkilenen illerinde başında gelen Hatay'da yaşayan öğrenciler, EURO 2024'te mücadele eden Milli Takım'a mektup yolladı. Milli futbolcularımızdan bazıları da kendilerine gelen mektupları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
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A Milli Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenen EURO 2024'ün son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
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Tüm Türkiye, tarihi maçı heyecanla beklerken Milli yıldızlarımıza bir destek de deprem bölgesi Hatay’dan geldi.
Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, milli takım futbolcularına mektup ve resim gönderdi.
Geçtiğimiz gün ay-yıldızlı formayı giyen futbolculara teslim edilen mektuplar, futbolcular tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Ferdi Kadıoğlu'na gelen mektup milli futbolcunun paylaşımı 👇
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Kerem Aktürkoğlu'na gelen mektup ve milli futbolcunun paylaşımı 👇
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