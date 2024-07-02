Depremzede Öğrencilerden EURO 2024'te Mücadele Eden Milli Futbolculara Destek Mektubu

'Sevgili Aybükecim mektubun beni çok mutlu etti ve bir o kadar da duygulandırdı. Mektubu okurken henüz bir çocukken Euro 2008'i izlediğim zamanlara gittim. Senin bizleri izlediğin heyecanla Arda abileri, Volkan abileri takip ediyor bir gün onlar gibi milli futbolcu olabilmenin hayalini kuruyordum. Allaha şükürler olsun ki şu an hayallerimi yaşıyorum.

Bir abin olarak sana şunu söylemek isterim büyüyünce her ne olmayı hayal ediyorsan çok çalış çünkü 'Kader gayrete aşıktır.' derler. Hayal etmekten asla vazgeçme. Güzel gözlerinden öpüyorum.'