"Depremde Yıkılmayacak Bina Yapmak İmkansız Değil" İnşaat Mühendisi Sarp Dinçer "Bana Bi Anlat"a Konuştu
'Bana Bi Anlat' programı merak edilen konuları uzmanlarına danışmaya devam ediyor. Bu bölümün konuğu Yüksek İnşaat Mühendisi Sarp Dinçer oldu. Dinçer, depremin binalara olan etkisini ve korunma yollarını anlattı.
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Onedio'nun uzmanlara merak edilen soruları sorduğu ve ve en doğru cevapları aldığı "Bana Bi Anlat" programı tüm hızıyla devam ediyor.
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Yük. İnşaat Mühendisi Sarp Dinçer "Olabilecek en güçlü depremde bile binanın hasar almasında sıkıntı yok. Eğer bina doğru tasarlandıysa insanlar yürüyerek dışarı çıkabilmeliler" dedi.
Sarp Dinçer ayrıca "Temel hatalar yapılmadıkça kıyamet kopsa yıkılmayacak evler yapmak mümkün" diye de ekledi.
"Bana Bi Anlat"ın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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kesinlikle katılıyorum biz bunu yaşayarak öğrendik. inşALLAH Kimse bizim gibi öğrenmez
pilotlar kendi aralarında uçaktan yürüyerek çıkabildiğin her iniş iyi bir iniştir der yani nereden baktığına göre değişir