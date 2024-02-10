Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün Adı Memleketinde Bir Bulvara Verildi

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün Adı Memleketinde Bir Bulvara Verildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.02.2024 - 14:24

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür son zamanlarda yaptığı deprem açıklamalarıyla tanınır hale geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan depreme dair geçtiğimiz yıllarda uyarılar yapan Görür, başta Marmara Bölgesi olmak üzere çeşitli bölgelere dair uyarılarda bulunuyor. 

Vatandaşların güvenilir bir kaynak olarak gördüğü Prof. Dr. Naci Görür'ün adı, memleketi Elazığ'da bir bulvara verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlarda ülkemizdeki depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlarda ülkemizdeki depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Görür'ün yıllar önce bu bölgeye dikkat çekmeye çalıştığı ortaya çıkmış, depremin yaşanabileceğine dair yaptığı uyarılar hatırlatılmıştı. 

Prof. Dr. Naci Görür, ülkemizde son bir yılda yaşanan depremlerin ardından vatandaşların güvenilir gözle baktığı bir isim haline geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki olası bir depreme ve ülkemizin diğer bölgelerindeki depremlere karşı kamuoyunu bilgilendiren bilim insanları arasında yer aldı.

Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki olası bir depreme ve ülkemizin diğer bölgelerindeki depremlere karşı kamuoyunu bilgilendiren bilim insanları arasında yer aldı.

Bugüne kadar sayısız programa katılan bilim insanı, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden de halkı bilinçlendirmeye, kamuoyuna bilgilendirme yapmaya devam etti. 

Görür, son olarak çocukların da deprem konusunda bilinçlenmesi için 'Çocuklar İçin Deprem Kitabı' adlı bir kitap yayınladı.

"Deprem dirençli kentler" kampanyasını başlatan Prof. Dr. Naci Görür, bugüne kadar birçok şehrin belediye başkanı, belediye başkan adayı ile bir araya geldi.

"Deprem dirençli kentler" kampanyasını başlatan Prof. Dr. Naci Görür, bugüne kadar birçok şehrin belediye başkanı, belediye başkan adayı ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından bu kampanyaya katılan isimleri tek tek açıklayan Prof. Dr. Naci Görür, herhangi bir parti adına çalışmayacağını ancak deprem konusunda tüm partilere destek vereceğini belirtmişti.

Görür, deprem konusunda kamuoyunu bilinçlendirmesinin yanısıra, bireysel başarılara da imza attı.

Görür, deprem konusunda kamuoyunu bilinçlendirmesinin yanısıra, bireysel başarılara da imza attı.

Jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi olan Naci Görür, 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamlamış, 1973'e kadar da İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. 

MEB bursu ile Imperial College of London'da doktora yapan Görür, 1983'te doçent, 1989'da ise profesör oldu. 

Prof. Dr. Görür, 1983 yılında, 40 yaşını aşmamış, parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne ve 2004'te İstanbul NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'ne (NATO Bilim Ödülü) layık görüldü.

Değerli bilim insanımızın adı ise memleketi Elazığ'da bir bulvara verildi.

Değerli bilim insanımızın adı ise memleketi Elazığ'da bir bulvara verildi.

Elazığ'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, Elazığ Belediye Meclisi, Şubat Ayı toplantılarında Elazığlı Yer Bilimci Prof.Dr. Naci Görür isminin cadde ya da bulvara verilmesiyle ilgili teklif kabul edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Arkadaşlar, Elazığ’da hemşerilerim bir bulvara adımı vermişler. İnanın çok mutlu oldum. Sağ olsunlar, var olsunlar."

"Arkadaşlar, Elazığ’da hemşerilerim bir bulvara adımı vermişler. İnanın çok mutlu oldum. Sağ olsunlar, var olsunlar."
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın