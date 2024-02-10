Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün Adı Memleketinde Bir Bulvara Verildi

Jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi olan Naci Görür, 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamlamış, 1973'e kadar da İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalışmıştı.

MEB bursu ile Imperial College of London'da doktora yapan Görür, 1983'te doçent, 1989'da ise profesör oldu.

Prof. Dr. Görür, 1983 yılında, 40 yaşını aşmamış, parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne ve 2004'te İstanbul NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'ne (NATO Bilim Ödülü) layık görüldü.