Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün Adı Memleketinde Bir Bulvara Verildi
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün Adı Memleketinde Bir Bulvara Verildi
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür son zamanlarda yaptığı deprem açıklamalarıyla tanınır hale geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan depreme dair geçtiğimiz yıllarda uyarılar yapan Görür, başta Marmara Bölgesi olmak üzere çeşitli bölgelere dair uyarılarda bulunuyor.
Vatandaşların güvenilir bir kaynak olarak gördüğü Prof. Dr. Naci Görür'ün adı, memleketi Elazığ'da bir bulvara verildi.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlarda ülkemizdeki depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki olası bir depreme ve ülkemizin diğer bölgelerindeki depremlere karşı kamuoyunu bilgilendiren bilim insanları arasında yer aldı.
"Deprem dirençli kentler" kampanyasını başlatan Prof. Dr. Naci Görür, bugüne kadar birçok şehrin belediye başkanı, belediye başkan adayı ile bir araya geldi.
Görür, deprem konusunda kamuoyunu bilinçlendirmesinin yanısıra, bireysel başarılara da imza attı.
Değerli bilim insanımızın adı ise memleketi Elazığ'da bir bulvara verildi.
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"Arkadaşlar, Elazığ’da hemşerilerim bir bulvara adımı vermişler. İnanın çok mutlu oldum. Sağ olsunlar, var olsunlar."
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