400 Dairesi Olan Ev Sahibine Hapis: Kiracısını Tahliye İçin Adam Tutmuş

İstanbul Bakırköy’de fahiş kira zammını kabul etmeyen kiracısı ve misafirini çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bilik’in, kiracısını tahliye için adam tuttuğu ve ‘gerekirse ayaklarına sıkın’ talimatı verdiği ortaya çıktı.