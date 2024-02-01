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Ev Sahibi Çinli Olan Yatırımcı, Ev Kirasını Kurallara Uygun Artırınca Tartışmaların Odağında Kaldı

Ev Sahibi Çinli Olan Yatırımcı, Ev Kirasını Kurallara Uygun Artırınca Tartışmaların Odağında Kaldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.02.2024 - 16:34

Sosyal medyada gün geçmiyor ki kiralardan şikayet edenleri görmeyelim. Ancak bu kez durum farklı, çünkü ev sahibi Türk  değil ve kiradaki artış aklımızı başımızdan aldı.

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Özellikle İstanbul'da giderek artan kiralara, kiracı dayansa zam dayanmıyor. Ev sahipleri kira gündemini yakından takip ederken, yasal sınırlar içinde kalmayı da çok sevmiyor.

Özellikle İstanbul'da giderek artan kiralara, kiracı dayansa zam dayanmıyor. Ev sahipleri kira gündemini yakından takip ederken, yasal sınırlar içinde kalmayı da çok sevmiyor.

2021'de başlayan kira artışlarındaki yükselişin krize dönüşmesi uzun sürmedi. Yasal olarak kira artışları, TÜİK 12 aylık ortalamalar üzerinden yapılırken, yüzde 25 oranına sınırlandırıldı. Ancak çoğu ev sahibi buna uymadı ve kiralar artmaya devam etti.

Burada da ev sahipliğine yönelik veriler var.

İstanbul'da yüzde 200-300 oranında kira artıran ev sahiplerinin yanında bu artışı yapmayarak direkt kiracılarını çıkaran çok ev sahibiyle sosyal medya üzerinden karşılaştık. Ancak bu kez durum farklı.

İstanbul'da yüzde 200-300 oranında kira artıran ev sahiplerinin yanında bu artışı yapmayarak direkt kiracılarını çıkaran çok ev sahibiyle sosyal medya üzerinden karşılaştık. Ancak bu kez durum farklı.

Böyle bir evde kaça oturulur sizce? Anlaşıldığı üzere Anadolu Yakası'nda yer alan evin kiracısına sözü bırakalım.

Böyle bir evde kaça oturulur sizce? Anlaşıldığı üzere Anadolu Yakası'nda yer alan evin kiracısına sözü bırakalım.
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Bu kez memnun bir kiracıyla karşılaşıyoruz. Çünkü 2021 Şubat ayında 4 bin 600 TL'ye kiraladığı evinde 2024 Şubat'ta zamlı olarak 8 bin 815 TL'ye oturduğunu iletiyor.

Bu kez memnun bir kiracıyla karşılaşıyoruz. Çünkü 2021 Şubat ayında 4 bin 600 TL'ye kiraladığı evinde 2024 Şubat'ta zamlı olarak 8 bin 815 TL'ye oturduğunu iletiyor.
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4 bin 600 TL üzerinden her yıl yüzde 25 kira artışı olsa dahi kira şu an 8 bin 984 TL olurdu ki kira artışında yüzde 25 sınırı 2022'de geldiğinden, ilk yıl zam oranı TÜİK TÜFE'nin 12 aylık ortalaması olan yüzde 22,58 (Ocak 2022 TÜFE verisi) üzerinden yapıldığından daha düşük oldu. 

Diğer artışları ise kiracı İbrahim Ethem Afacan kendi açıklıyor zaten.

Memnun kiracıya denk gelmek kolay olmadığından bu paylaşım da etkileşim aldı.

Memnun kiracıya denk gelmek kolay olmadığından bu paylaşım da etkileşim aldı.
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Yorumlarda çok çeşitli tartışmalar görüldü.

Yorumlarda çok çeşitli tartışmalar görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Siz kirayı nasıl buldunuz?

Siz kirayı nasıl buldunuz?
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