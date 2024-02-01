Ev Sahibi Çinli Olan Yatırımcı, Ev Kirasını Kurallara Uygun Artırınca Tartışmaların Odağında Kaldı
Ev Sahibi Çinli Olan Yatırımcı, Ev Kirasını Kurallara Uygun Artırınca Tartışmaların Odağında Kaldı
Sosyal medyada gün geçmiyor ki kiralardan şikayet edenleri görmeyelim. Ancak bu kez durum farklı, çünkü ev sahibi Türk değil ve kiradaki artış aklımızı başımızdan aldı.
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Özellikle İstanbul'da giderek artan kiralara, kiracı dayansa zam dayanmıyor. Ev sahipleri kira gündemini yakından takip ederken, yasal sınırlar içinde kalmayı da çok sevmiyor.
İstanbul'da yüzde 200-300 oranında kira artıran ev sahiplerinin yanında bu artışı yapmayarak direkt kiracılarını çıkaran çok ev sahibiyle sosyal medya üzerinden karşılaştık. Ancak bu kez durum farklı.
Böyle bir evde kaça oturulur sizce? Anlaşıldığı üzere Anadolu Yakası'nda yer alan evin kiracısına sözü bırakalım.
Bu kez memnun bir kiracıyla karşılaşıyoruz. Çünkü 2021 Şubat ayında 4 bin 600 TL'ye kiraladığı evinde 2024 Şubat'ta zamlı olarak 8 bin 815 TL'ye oturduğunu iletiyor.
Memnun kiracıya denk gelmek kolay olmadığından bu paylaşım da etkileşim aldı.
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Yorumlarda çok çeşitli tartışmalar görüldü.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Siz kirayı nasıl buldunuz?
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