Ev Sahibi Çinli Olan Yatırımcı, Ev Kirasını Kurallara Uygun Artırınca Tartışmaların Odağında Kaldı

4 bin 600 TL üzerinden her yıl yüzde 25 kira artışı olsa dahi kira şu an 8 bin 984 TL olurdu ki kira artışında yüzde 25 sınırı 2022'de geldiğinden, ilk yıl zam oranı TÜİK TÜFE'nin 12 aylık ortalaması olan yüzde 22,58 (Ocak 2022 TÜFE verisi) üzerinden yapıldığından daha düşük oldu.

Diğer artışları ise kiracı İbrahim Ethem Afacan kendi açıklıyor zaten.