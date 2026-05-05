Denizli'de Bir Kuyumcu 100 Kilo Emanet Altınla Kayıplara Karıştı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.05.2026 - 20:42

Denizli’nin Çivril ilçesinde senelerdir sarraflık yapan S.Ç'nin müşterilerine ait emanet altınlarla kayıplara karıştığı iddiası mahallede paniğe yol açtı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı iddia edilirken hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Cuma gününden beri dükkanı kapalı

Sarraf iş yerinde muhafaza edilen ve müşteriler tarafından kendisine emanet edilen altınlarla birlikte kayıplara karıştı. Birkaç gündür iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine müşterileri durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler iş yerinde yaptığı incelemede 25 kilo altın tespit etti.

100 kilo altınla kaçtı

Şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı belirtilerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
