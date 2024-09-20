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Deniz Ürünleri Aşıklarına Özel: Evde Restoran Tadında Ziyafet Çekmek İsteyenler İçin 12 Balık Tarifi

etiket Deniz Ürünleri Aşıklarına Özel: Evde Restoran Tadında Ziyafet Çekmek İsteyenler İçin 12 Balık Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 19:01

Evde restoran kalitesinde bir ziyafet çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Deniz ürünleri tutkunları için hazırladığımız bu on iki  özel tarifle, sofralarınıza denizlerin taptaze lezzetlerini taşıyabilirsiniz.

İster ailenizle isterseniz arkadaşlarınızla paylaştığınız anlarda, bu tarifler sofranıza gerçek bir şıklık katacak. Hazırlık aşamalarında, taze malzemeler ve özenle seçilmiş baharatlar kullanarak, restoranlardaki lezzetleri evinize getirebilirsiniz. Şimdi, mutfakta bu özel deniz ürünleri tarifleriyle şahane bir ziyafete hazır olun!

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1. Izgara Somon ve Limonlu Karides

1. Izgara Somon ve Limonlu Karides

Izgara Somon

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Somon filetolarını geniş bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, limon kabuğu rendesi, tuz ve karabiber ekleyin.

  • Filetoları iyice marine edin ve 10-15 dakika bekletin.

  • Ardından somonları büyük hazneye yerleştirin ve ızgara modunda 180°C' de pişirin. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık bir doku elde edene kadar pişirin.

Restoran lezzetinde, enfes bir ızgara somon hazırlamış olacaksınız. Yanına limonlu karides ekleyerek tam bir deniz lezzetleri şöleni sunabilirsiniz!

Limonlu Karides

Malzemeler:

  • 200 gr karides (ayıklanmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı:

  • Karidesleri bir kaseye alın ve zeytinyağı, limon suyu, kırmızı biber ve ezilmiş sarımsakla karıştırın.

  • Küçük haznede 180°C'de yaklaşık 6-8 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Karideslerin hafifçe pembeleşip kenarlarının kıvrılmaya başladığını görene kadar pişirin.

2. Fırında Levrek ve Baharatlı Kalamar

2. Fırında Levrek ve Baharatlı Kalamar

Fırında LevrekMalzemeler:

  • 2 levrek (temizlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limon (dilimlenmiş)

  • 2 dal taze biberiye

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Levrekleri zeytinyağı ile güzelce ovun ve içlerine limon dilimleri ve biberiye dallarını yerleştirin. 

2. Tuz ve karabiber ekleyin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 180°C’de yaklaşık 15-18 dakika pişirin. 

Airfryer’ın sıcak hava teknolojisi, balıklarınızın dışının çıtır olmasını sağlarken, içi yumuşacık kalacak. Çift hazne özelliği ile balığınızı hazırlarken aynı anda baharatlı kalamarlarınızı pişirip deniz ürünlerinden oluşan tam bir ziyafet sunabilirsiniz!

Baharatlı KalamarMalzemeler:

  • 200 gr kalamar halkası

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kalamar halkalarını un, kırmızı biber, sarımsak tozu, tuz ve karabiberle harmanlayın. 

2. Airfryer’ın küçük haznesinde 180°C’de yaklaşık 8-10 dakika çıtır çıtır olana kadar pişirin. Çift haznenin Sync Finish özelliği sayesinde balık ve kalamar aynı anda pişecek ve servise hazır olacak.

3. Nar Ekşili Sardalya ve Közlenmiş Patlıcan Salatası

3. Nar Ekşili Sardalya ve Közlenmiş Patlıcan Salatası

Nar Ekşili Sardalya

Malzemeler:

  • 300 gr sardalya (temizlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Sardalyaları zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiberle marine edin. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 200°C’de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Airfryer’ın Rapid Air teknolojisi, sardalyalarınızı hem dışı çıtır hem de içi sulu olacak şekilde pişirir. Nar ekşisinin ekşi-tatlı lezzetiyle farklı ve lezzetli bir deneyim sunacak. 

Közlenmiş Patlıcan Salatası

Malzemeler:

  • 2 adet patlıcan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1 diş sarımsak (doğranmış)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Patlıcanları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde 200°C’de 10-12 dakika közleyin. 

2. Közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun, doğrayın ve zeytinyağı, nar ekşisi, sarımsak, tuz ve karabiberle karıştırın. Salatayı hazırladıktan sonra, sardalyaların yanında servis edin.

4. Portakallı Lakerda ve Fırında Patatesli Sardalya

4. Portakallı Lakerda ve Fırında Patatesli Sardalya

Portakallı Lakerda

Malzemeler:

  • 300 gr lakerda (ince dilimlenmiş)

  • 1 portakal (dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Lakerdaları, portakal dilimleriyle birlikte zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiberle marine edin. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 180°C’de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Rapid Air teknolojisi, lakerdayı dışı hafif çıtır, içi yumuşak olacak şekilde pişirirken, portakalın tatlı ve ekşi aroması lakerdalara harika bir lezzet katar. 

Fırında Patatesli Sardalya

Malzemeler:

  • 200 gr sardalya (temizlenmiş)

  • 2 adet patates (ince dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Patates dilimlerini zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberle harmanlayın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde 200°C’de 15 dakika pişirin. 

3. Patatesler kızardığında sardalyaları ekleyin ve Dual Cook özelliği sayesinde birkaç dakika daha pişirin. Patates ve sardalya, portakallı lakerdaya mükemmel bir eşlikçi olacak, hem hafif hem de lezzet dolu bir akşam yemeği sunacak.

5. Izgara Dil Balığı ve Fırında Baharatlı Patates Dilimleri

5. Izgara Dil Balığı ve Fırında Baharatlı Patates Dilimleri

 Izgara Dil Balığı

Malzemeler:

  • 2 adet dil balığı fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 limon suyu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Dil balığı filetolarını zeytinyağı, kekik, kırmızı biber, limon suyu, tuz ve karabiberle iyice marine edin. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 180°C’de yaklaşık 10-12 dakika ızgara yapın. 

Izgara dil balığı, hafif ve lezzet dolu bir ana yemek olarak sofranızda yer alacak.

Fırında Baharatlı Patates Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet patates (ince dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Patates dilimlerini zeytinyağı, kekik, kırmızı biber, tuz ve karabiberle harmanlayın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde 200°C’de yaklaşık 15 dakika fırınlayın. 

Baharatlı patates dilimleri, ızgara dil balığı ile mükemmel bir uyum yakalar ve sofranıza doyurucu bir garnitür ekler.

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6. Soslu Çupra ve Fırında Mantar Dolması

6. Soslu Çupra ve Fırında Mantar Dolması

Soslu Çupra

Malzemeler:

  • 2 adet çupra fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 1 limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı kapari

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Çupra filetolarını zeytinyağı, doğranmış sarımsak, limon suyu, kapari, hardal, tuz ve karabiberle iyice marine edin. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 180°C’de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Soslu çupra, asidik ve aromatik lezzetleriyle sofranıza zenginlik katacak.

Fırında Mantar Dolması

Malzemeler:

  • 8 adet büyük mantar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (doğranmış)

  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Mantarların içini temizleyip zeytinyağı ve doğranmış sarımsakla karıştırarak içlerine doldurun. 

2. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde 180°C’de yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Fırında mantar dolması, soslu çupranın yanında mükemmel bir lezzet tamamlayıcısı olacak.

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