Deniz Göktaş New York Times'a Konuştu: "Otosansür Uygulamaya Başlamıştım, Bu Beni Rahatsız Ediyordu"
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Stand-up komedyeni Deniz Göktaş, cezaevinden çıktıktan sonraki ilk röportajını New York Times'a verdi. Gazeteci Jason Zinoman'ın yaptığı görüşmede Göktaş, tutuklanmadan önce otosansür uygulamaya başladığını ve bunun kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Göktaş, cezaevindeki üç ay için pişmanlık duymadığını belirtti. Röportajda mahkemede neden Lenny Bruce'u örnek gösterdiğini de anlattı.
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Tutuklanma, gösterinin yayınından bir hafta sonra geldi.
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Savunmasında Lenny Bruce'u örnek gösterdi.
Cezaevinden sonraki ilk röportajını verdi.
Otosansür onu ikiyüzlü hissettirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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