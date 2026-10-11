Deniz Göktaş New York Times'a Konuştu: "Otosansür Uygulamaya Başlamıştım, Bu Beni Rahatsız Ediyordu"

Stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı şakaların ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, üç ay cezaevinde kaldı. 32 yaşındaki Göktaş, özel gösterisini haziran ayında YouTube'da yayımlamasından yalnızca bir hafta sonra, aralarında Cumhurbaşkanı'na hakaretin de bulunduğu suçlamalarla tutuklandı. İkinci özel gösterisi Ölü Deniz YouTube'da 15 milyon izlenmeye ulaşan Göktaş, New York Komedi Festivali'nde de tamamen dolu salonlarda Türkçe stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

Üç yıl boyunca gösteriyi Türkiye'nin dört bir yanında sorunsuz sahneleyen Göktaş'a hükümetin neden şimdi müdahale ettiği sorulduğunda komedyen şu yanıtı verdi:

'Canlı gösterileri izleyen seyirciyle internette videolarınızı izleyen seyirci arasında bir fark var. Bu, dünyanın her yerinde geçerli bir durum. Türkiye geçmişte de pek özgür bir ülke değildi ancak ana akım televizyon kanallarında benimkilerden çok daha sert şakalar yapan komedyenler vardı. Onlar da sorunlar yaşadı ama şaka yapmanın sonuçları bu kadar ağır değildi. Benim şakalarımı duysalardı oldukça hafif bulurlardı. Son yıllarda tahammül düzeyi ciddi biçimde azaldı. İşin tuhaf yanı, bunda cesaret verici bir taraf da var. Liderler şakalar karşısında bu kadar kırılgan olabiliyorsa bu, komedinin gücünü gösterir.'