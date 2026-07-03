Deniz Göktaş Hakkında Tutuklama Talebi! YouTube’da Gösterisi 7 Günde 9 Milyon İzlendi
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlarından tutuklama talep edildi. Deniz Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek 'Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutuklama talebi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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