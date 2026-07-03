Deniz Göktaş Hakkında Tutuklama Talebi! YouTube’da Gösterisi 7 Günde 9 Milyon İzlendi

YouTube'da 'Ölü Deniz' gösterisiyle gündem olan Deniz Göktaş'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamalarıyla tutuklanması talep edildi.

Göktaş'ın gösterisi 1 haftada 9 milyon izlenerken adeta rekor kırdı. Gösteri, sosyal medyada gündem olurken pek çok izleyenden tam not aldı. Ancak Deniz Göktaş'ın gösterisine dair CİMER'e yaklaşık 185 şikayet geldiği belirtildi.

Yurt dışında tatilde olduğunu açıklayan Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. 2 Temmuz Perşembe günü ülkeye dönen Göktaş, havaalanında gözaltına alınmıştı. Bugün savcı karşısına çıkan Göktaş hakkında tutuklama talep edildi.

Göktaş, mahkemeye sevk edildi.