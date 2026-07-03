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Deniz Göktaş Hakkında Tutuklama Talebi! YouTube’da Gösterisi 7 Günde 9 Milyon İzlendi

Deniz Göktaş Hakkında Tutuklama Talebi! YouTube’da Gösterisi 7 Günde 9 Milyon İzlendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 13:59
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlarından tutuklama talep edildi. Deniz Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek 'Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.

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Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutuklama talebi

Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutuklama talebi

YouTube'da 'Ölü Deniz' gösterisiyle gündem olan Deniz Göktaş'ın,  'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamalarıyla tutuklanması talep edildi. 

Göktaş'ın gösterisi 1 haftada 9 milyon izlenerken adeta rekor kırdı. Gösteri, sosyal medyada gündem olurken pek çok izleyenden tam not aldı. Ancak Deniz Göktaş'ın gösterisine dair CİMER'e yaklaşık 185 şikayet geldiği belirtildi. 

Yurt dışında tatilde olduğunu açıklayan Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. 2 Temmuz Perşembe günü ülkeye dönen Göktaş, havaalanında gözaltına alınmıştı. Bugün savcı karşısına çıkan Göktaş hakkında tutuklama talep edildi. 

Göktaş, mahkemeye sevk edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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