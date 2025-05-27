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Deniz Akkaya Hakime Tehdit ve Hakaret Suçlarından 2 Yıl 4 Ay 15 Gün Hapis Cezasına Çarptırıldı

Deniz Akkaya Hakime Tehdit ve Hakaret Suçlarından 2 Yıl 4 Ay 15 Gün Hapis Cezasına Çarptırıldı

Deniz Akkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.05.2025 - 19:26

Eski manken Deniz Akkaya, Deniz Akkaya, kızının velayet davasına bakan mahkeme hakime sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Akkaya hakkında 5 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep edilen dava sonuçlandı.

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Eski manken Deniz Akkaya, kızının velayet davasına bakan hakime tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılanıyordu.

Eski manken Deniz Akkaya, kızının velayet davasına bakan hakime tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılanıyordu.

Sosyal medya üzerinden hakime tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Deniz Akkaya hakkında 5 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep edilen dava sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan Deniz Akkaya duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl dört ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl dört ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Akkaya'nın avukatı müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Ancak mahkeme, Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl dört ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Eski mankenin yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar veren mahkeme Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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