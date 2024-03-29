Deneyince ‘Bunu Neden Neden Daha Önce Yapmadım! Diyeceğiniz Sosyal Medyada Popüler Olan 10 Airfryer’lı Tarif

Tavuk sevmeyenimiz yoktur. Hele bir de mangalda olursa kendimizi tutmamız çok zor. 🤤Tavuk kanat tarifi Airfryer'da en çok yapılan tariflerden biri.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 26 dakika

Pişirme derecesi: 195°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

6 tavuk kanadı

Tuz

Yapılışı:

1. Tavukları güzelce tuzlayın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

3. 18 dakika sonunda tavukları çevirin.

Izgara tavuk yapmak bu kadar basit!

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