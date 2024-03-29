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Deneyince ‘Bunu Neden Neden Daha Önce Yapmadım! Diyeceğiniz Sosyal Medyada Popüler Olan 10 Airfryer’lı Tarif

etiket Deneyince ‘Bunu Neden Neden Daha Önce Yapmadım! Diyeceğiniz Sosyal Medyada Popüler Olan 10 Airfryer’lı Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 20:31

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir tarif akımı oluyor. Herkesin yapmak için sırada beklediği Airfryer tariflerini sizin için derledik. Gelin popüler bu tariflere birlikte bakalım...

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1. Kumpir

1. Kumpir

Son zamanlarda sosyal medyada en çok görülen tariflerden biri kumpir. Ocakta ya da fırında saatlerce beklemeye gerek kalmadan kumpir yapmanın yolu Airfyer kullanmak. Mis gibi patatesi hızlıca pişirip içini dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Fırında pişirme

Malzemeler:

  • 2 patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Rende kaşar

  • Tuz

  • İstediğiniz malzemeler

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkadıktan sonra üzerine çizikler atın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

3. Patatesler piştikten sonra bıçak yardımıyla ayırın ve içine tereyağını ekleyin.

4. İstediğiniz malzemelerle kumpirinizi hazırlayabilirsiniz.

Evde en hızlı kumpir yapmanın yolu Philips Airfryer 7000 XXL ile kumpir yapmak bu kadar kolay! 🥔

Arkadaşlarınız veya ailenizle hep beraber kumpir yapmak istiyorsanız Philips Airfryer 7000 XXL'ı kullanabilirsiniz. 2 kilo kapasitesiyle yediden fazla kişiye yemek hazırlamak mümkün.

2. Sufle

2. Sufle

Herhalde sosyal medyada en çok hangi tatlı yapılıyor desek cevap sufle olurdu. Yapılması çok kolay tatlıyı Airfryer'da yapmak çok daha kolay. 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Fırında pişirme

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • Yarım bardak şeker

  • Yarım bardak un

  • 50 gram tereyağı

  • 1 tablet çikolata

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tereyağını eritin. Üzerine çikolatayı ekleyin. 

2. Unu da çikolatanın üzerine ekleyin. 

3. Bir kapta yumurta ile şekeri çırpın. Çikolatalı karışımı da şekerli karışıma ekleyin. Son olarak tuzu da ilave edip çırpın.

4. Karışımı kaplara döküp Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Çikolata sevenlerin en sevdikleri tatlı olan suflenin malzemelerini hazırlayıp Philips Airfryer 7000 XXL'da pişirmeye bırakın, gerisini o halletsin!

3. Izgara Tavuk

3. Izgara Tavuk

Tavuk sevmeyenimiz yoktur. Hele bir de mangalda olursa kendimizi tutmamız çok zor. 🤤Tavuk kanat tarifi Airfryer'da en çok yapılan tariflerden biri.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 26 dakika

Pişirme derecesi: 195°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 6 tavuk kanadı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Tavukları güzelce tuzlayın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

3. 18 dakika sonunda tavukları çevirin.

Izgara tavuk yapmak bu kadar basit!

Philips Airfryer 7000 XXL aldığınızda yanında binlerce tarifin olduğu bir uygulama da geliyor. Birçok tarifin yer aldığı NutriU uygulaması işleri sizin için kolaylaştırıyor.

4. Kuzu Şiş

4. Kuzu Şiş

Leziz mi leziz kuzu şiş olsa da yesek dediğiniz her anda kuzu şiş yapmanın kolay yolunu anlatıyoruz! Airfryer'da yaptığınız kuzu şişlerin kebapçıda yediklerinizden farkı yok desek...

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 185°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 500 gram kuzu şiş

  • 1 diş sarımsak

  • Bir tutam pul biber

  • 1 yemek kaşığı kekik

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Zeytinyağını, ezilmiş sarımsağı, kekik ve pul biberi güzelce karıştırın. 

2. Bu karışımı kuzu etiyle birleştirin ve şişlere takın.

3. Şişlerinizi Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

4. Pişirme sırasında arada çevirmekte fayda var.

Kebapçıdan çıkmayanlar için bu tarif kurtarıcı olacak!

5. Sarımsak Konfi

5. Sarımsak Konfi

Sarımsağın en lezzetli hali diyebileceğimiz sarımsak konfi sayesinde yaptığınız yemekler çok daha lezzetli hale geliyor.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 120 dakika

Pişirme derecesi: 80°

Pişirme modu: Konfi

Malzemeler:

  • 800 gram sarımsak

  • 6 tutam tuz

  • 6 tutam biberiye

  • 450 ml kanola yağı

  • 6 tane 200 ml'lik kavanoz

Yapılışı:

1. Sarımsağı soyun ve biberiyeyi yıkayın.

2. Kavanozlara eşit şekilde biberiye ve tuzu dağıtın.

3. Yağı da hepsinin üzerine paylaştırın.

4. Kavanozların ağzını kapatın ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak pişirin.

Yemeklerinize lezzet katacak sarımsak konfiniz hazır!

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6. Tortilla Pizza

6. Tortilla Pizza

Pizzayı çok seviyorsunuz ama hamurla uğraşmak istemiyorsanız, size kolay bir pizza tarifi önerebiliriz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Pişirme modu: Fırında pişirme

Malzemeler:

  • 1 tortilla

  • 100 gram rende kaşar

  • 7 dilim sucuk

  • 1 tane biber

  • 2 dilim salam

Pizza sosu için;

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 2 tatlı kaşığı ketçap

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Pizza sosu için malzemeleri karıştırın.

2. Tortillayı hazneye uygun şekle getirin ve Philips Airfryer 7000 XXL sepete alın. 

3. Tortillanın üzerine tamamen pizza sosunu sürün. 

4. Kaşarı yaydıktan sonra malzemeleri dilediğiniz şekilde yerleştirin.

Tortilladan yapılan pizzanın sadece üst malzemesini hazırlamanız yetiyor. 🍕

7. Kestane

7. Kestane

Kışın gelmesiyle kestane mevsimi açılıyor. Kestaneyi en güzel nasıl yaparım diye soruyorsanız cevap tabii ki Airfryer. 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 1 kg kestane

Yapılışı:

1. Kestaneleri çizin ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin.

2. Belirlenen süre ve derece sonunda kestaneleriniz hazır oluyor.

Atın sepete kestaneleri, siz işinizi yaparken o kestanelerinizi tam olması gerektiği gibi pişirsin.

8. Izgara Karides

8. Izgara Karides

Karidesin en güzel hali kızarmış hali diyebilir miyiz? Bizce diyebiliriz.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 480 gram karides

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 misket limonu

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Misket limonunu yıkayın, kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın.

2. Limon suyunu, kabuk rendesini, tuzu, karabiberi ve zeytinyağını güzelce karıştırın.

3. Hazırladığınız karışımı karideslere ekleyerek güzelce birleştirin.

4. Önce Philips Airfryer 7000 XXL sepetini 5 dakika 200 derecede ısıtın.

5. Daha sonra 4 dakika karidesleri pişirin.

9. Mısır

9. Mısır

Sokak lezzetlerinin en sevileni mısır, Airfryer'da yapmak için en uygun tariflerden biri. 

Hazırlama süresi: 2 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Fırında pişirme

Malzemeler:

  • 2 tane mısır

  • Tuz

Yapılışı:

1. Mısırları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine uygun olarak bölün.

2. Mısırları tercihinize göre sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Üzerlerine tuz da serpip Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyarak pişirin.

Çok kolay bu tarifi hemen deneyin deriz!

10. Smash Patates

10. Smash Patates

Sosyal medyayı kasıp kavuran smash patatesi Airfryer'da yapmak oldukça kolay.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika 

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Fırında pişirme

Malzemeler:

  • 1 kg baby patates

  • 65 gram tereyağı

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Önce patatesleri haşlamak için tencereye alın.

2. Haşlanan patatesleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

3. Belirtilen derecede 20 dakika pişirin.

3. Tereyağını eritin ve istediğiniz baharatlarla karıştırın. 

4. Patateslere hafifçe bastırın. Hazırladığınız yağlı karışımdan bu patateslere sürün.

5. Bunları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 10 dakika daha pişirin.

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