Deneyince ‘Bunu Neden Neden Daha Önce Yapmadım! Diyeceğiniz Sosyal Medyada Popüler Olan 10 Airfryer’lı Tarif
Deneyince ‘Bunu Neden Neden Daha Önce Yapmadım! Diyeceğiniz Sosyal Medyada Popüler Olan 10 Airfryer’lı Tarif
Sosyal medyada her geçen gün yeni bir tarif akımı oluyor. Herkesin yapmak için sırada beklediği Airfryer tariflerini sizin için derledik. Gelin popüler bu tariflere birlikte bakalım...
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1. Kumpir
2. Sufle
3. Izgara Tavuk
4. Kuzu Şiş
5. Sarımsak Konfi
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6. Tortilla Pizza
7. Kestane
8. Izgara Karides
9. Mısır
10. Smash Patates
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