onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Demet Özdemir Kimdir? Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Kimdir? Evli mi? Kaç Yaşında?

Demet Özdemir Kimdir? Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Kimdir? Evli mi? Kaç Yaşında?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2025 - 19:29

Dans sahnesinden televizyon ekranlarına, romantik komedilerin neşesi ve dramaların aranan yüzü… Güzelliğiyle büyüleyen, enerjisiyle ekranı aydınlatan Demet Özdemir şimdilerde Kanal D ekranlarındaki Eşref Rüya ile yıldızını parlatmaya devam ediyor. Hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Özdemir Kimdir?

Demet Özdemir Kimdir?

Demet Özdemir, son yılların en parlayan oyuncularından biri. Hem oyunculuğuyla hem dans geçmişiyle adından söz ettiren Özdemir, televizyon dünyasında romantik komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi. Eğlenceli enerjisi, doğal güzelliği ve ekranlardaki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Demet Özdemir Kaç Yaşında?

Demet Özdemir Kaç Yaşında?

26 Şubat 1992 doğumlu olan Demet Özdemir, şu anda 33 yaşında.

Demet Özdemir Nereli?

Demet Özdemir Nereli?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Demet Özdemir, aslen Bulgaristan göçmeni bir ailenin en küçük çocuğudur. Çocukluk yıllarını annesi ve ablasıyla birlikte İstanbul’da geçirmiştir.

Demet Özdemir Kariyer Başlangıcı

Demet Özdemir Kariyer Başlangıcı

Demet’in sahneyle ilk tanışması dansla oldu. Kariyerine Bengü’nün yedek dansçısı olarak başlayan Özdemir, kısa süre içinde Efes Kızları adlı ünlü dans grubuna katıldı. Dans yeteneğiyle dikkat çeken genç yıldız, Mustafa Sandal’ın “Ateş Et ve Unut” klibinde rol alarak kamera karşısına ilk kez geçti. Oyunculuğa geçişi ise 2013 yılında “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisindeki Aylin karakteriyle oldu.

İlerleyen yıllarda “Çilek Kokusu” ve “No:309” dizilerinde yıldızı parladı. Ancak asıl çıkışını “Erkenci Kuş” dizisindeki Sanem karakteriyle yaptı. Ardından Netflix yapımı “Aşk Taktikleri” ve FOX’ta yayınlanan dram dizisi “Adım Farah”ile kariyerini zirveye taşıdı.

Demet Özdemir'in Özel Hayatı

Demet Özdemir'in Özel Hayatı

Demet Özdemir, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Bir dönem oyuncu Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim ile yaşadığı ilişkiler konuşulmuştu.

28 Ağustos 2022 tarihinde oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç ile dünyaevine girdi. Ancak bu evlilik uzun ömürlü olmadı; çift, 13 Nisan 2023 tarihinde ayrılacaklarını duyurdu ve 8 Mayıs 2023’te resmen boşandılar.

Demet Özdemir, ayrılık sonrası özel hayatını daha gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Özdemir'in Öne Çıkan Açıklamaları

Demet Özdemir'in Öne Çıkan Açıklamaları

”Ben ödül aldığım ülkelerde ödül alırken onların kendi diline uygun cümleler kullanıyorum”

“Dünyanın dört bir yanındaki projelerimizle başarı elde ederek tanınıyoruz ve bu bizi ödüllerle onurlandırıyoruz. Bu gerçekten müthiş bir duygu. Bu deneyimi Dubai’de yaşamak benim için çok özel. Çünkü benim ilk uluslararası ödülüm oldu. O yüzden oldukça heyecan verici ve iyiydi.”

“Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, ama bunun enerjisel ve kimyasal bir şey aşk. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor.”

“İlk aşkım öğretmenimdi. Sınıf öğretmenimdi. Çok küçüktüm, ikiye gidiyordum, ilgisi çok güzeldi, her gün farklı bir takım elbise giyiyordu, benim için inanılmaz bir jöndü. Tavşancıl Köyü İlköğretim Okulu’ndayız, tertemizdi, elleri çok güzeldi hocamın.”

Demet Özdemir'in Yer Aldığı Diziler

Demet Özdemir'in Yer Aldığı Diziler

  • Sana Bir Sır Vereceğim (2013–2014) – Aylin Gündoğdu – Başrol – FOX

  • Kurt Seyit ve Şura (2014) – Alya – Yardımcı Rol – Star TV

  • Çilek Kokusu (2015) – Aslı Koçer – Başrol – Star TV

  • No: 309 (2016–2017) – Lale Yenilmez – Başrol – FOX

  • Erkenci Kuş (2018–2019) – Sanem Aydın – Başrol – Star TV

  • Doğduğun Ev Kaderindir (2019–2021) – Zeynep Göksu – Başrol – TV8

  • Kırmızı Oda (2020) – Zeynep Göksu – Konuk Oyuncu – TV8

  • Adım Farah (2023) – Farah Erşadi – Başrol – FOX

  • Eşref Rüya (2025–günümüz) – Nisan Akyol – Başrol – Kanal D

  • İnternet Dizi ve Filmleri

  • Dünyayla Benim Aramda (2022) – İlkin Ketenci – Başrol – Disney+

  • Aşk Taktikleri (2022) – Aslı Yıldırım – Başrol – Netflix

  • Aşk Taktikleri 2 (2023) – Aslı Yıldırım – Başrol – Netflix

Demet Özdemir Yer Aldığı Filmler

Demet Özdemir Yer Aldığı Filmler

  • Tut Sözünü (2015) – Demet – Başrol – Yönetmen: Oğuz Çelik

  • Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) – Aysel – Başrol – Yönetmen: Burak Aksak

  • Cinlerin Düğünü (Yakında) – Ceren – Başrol – Yönetmen: Ferit Karahan

Demet Özdemir'in Güncel Projeleri

Demet Özdemir'in Güncel Projeleri

2025 yılı itibarıyla Demet ÖzdemirKanal D ekranlarında yayınlanan 'Eşref Rüya' dizisinde başrol oynamaktadır. Dizide “Nisan Akyol” karakterine hayat veren Özdemir, güçlü kadın teması ve etkileyici performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar almaktadır.

Ayrıca yakın dönemde vizyona girmesi beklenen 'Cinlerin Düğünü' adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak 'Ceren' karakteriyle izleyici karşısına çıkacaktır. Film, yönetmenliğini Ferit Karahan’ın üstlendiği ve gerilim-doğaüstü türündeki atmosferiyle dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Demet Özdemir Ödülleri ve Adaylıkları

Demet Özdemir Ödülleri ve Adaylıkları

Kazandığı Ödüller

  • 2014 – StarMetre Fan Faktör 2 Kristal Ödülleri – Kristal Ödül (“Sana Bir Sır Vereceğim”)

  • 2017 – Gelişim Üniversitesi 6. Medya Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • 2018 – 45. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu (“Erkenci Kuş”)

  • 2018 – Medya ve Sanat Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Can Yaman ile, “Erkenci Kuş”)

  • 2019 – 19. İnternet Medyası Yılın En İyileri – En İyi Dizi Çifti (Can Yaman ile)

  • 2019 – Murex D'or Ödülleri – Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu

  • 2019 – Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • 2019 – Quality Ödülleri – En Quality Kadın Oyuncu

  • 2022 – 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi İnternet Dizisi (“Dünyayla Benim Aramda”)

  • 2023 – 9. Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Dijital Platform Dizisi

  • 2023 – Kinéo Awards (Venedik Bienali) – Best International Actress (Mesleki kariyer onur ödülü)

  • 2023 – Trendler Zirvesi ‘23 – İTÜ – En Trend Kadın Oyuncu

  • 2023 – KizlarSoruyor Ödülleri – Yılın En İyi Dizi Çifti (Engin Akyürek ile, “Adım Farah”)

  • 2023 – Dizilah Güzel Awards – Best New TV Series

  • 2024 – İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

  • 2024 – DIAFA Awards – En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu (Mesleki kariyer onur ödülü)

Aday Gösterildiği Ödüller

  • 2016 – 7. KTÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu (“Çilek Kokusu”)

  • 2016 – 2. Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • 2016 – 43. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu (“No: 309”)

  • 2017 – 1. Müzikonair Ödülleri – En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • 2020 – Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (“Doğduğun Ev Kaderindir”)

  • 2020 – Premios PRODU – Yabancı Dizi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın