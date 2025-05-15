Demet Özdemir Kimdir? Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Kimdir? Evli mi? Kaç Yaşında?

”Ben ödül aldığım ülkelerde ödül alırken onların kendi diline uygun cümleler kullanıyorum”

“Dünyanın dört bir yanındaki projelerimizle başarı elde ederek tanınıyoruz ve bu bizi ödüllerle onurlandırıyoruz. Bu gerçekten müthiş bir duygu. Bu deneyimi Dubai’de yaşamak benim için çok özel. Çünkü benim ilk uluslararası ödülüm oldu. O yüzden oldukça heyecan verici ve iyiydi.”

“Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, ama bunun enerjisel ve kimyasal bir şey aşk. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor.”

“İlk aşkım öğretmenimdi. Sınıf öğretmenimdi. Çok küçüktüm, ikiye gidiyordum, ilgisi çok güzeldi, her gün farklı bir takım elbise giyiyordu, benim için inanılmaz bir jöndü. Tavşancıl Köyü İlköğretim Okulu’ndayız, tertemizdi, elleri çok güzeldi hocamın.”