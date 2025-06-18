DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’dan Hava Savunma Uyarısı: "İran’dan Beter Oluruz"
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. İran ile İsrail arasında yaşanan savaşı yorumlayan Çandar, Türkiye’nin hava savunma sistemleri ve hava kuvvetleri gücüne dikkat çekti.
“Türkiye’nin ciddi bir zaafı var” diyen Çandar, “Türkiye'nin hava savunması evlere şenlik. Bir savaş çıksa, İran'dan beter bir görüntü verebiliriz.” ifadelerini kullandı.
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İran ile İsrail arasında çatışmaya dönen gerilim ülkelerin hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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