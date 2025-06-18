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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’dan Hava Savunma Uyarısı: "İran’dan Beter Oluruz"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’dan Hava Savunma Uyarısı: "İran’dan Beter Oluruz"

Abdullah Öcalan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2025 - 13:16

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. İran ile İsrail arasında yaşanan savaşı yorumlayan Çandar, Türkiye’nin hava savunma sistemleri ve hava kuvvetleri gücüne dikkat çekti.

“Türkiye’nin ciddi bir zaafı var” diyen Çandar, “Türkiye'nin hava savunması evlere şenlik. Bir savaş çıksa, İran'dan beter bir görüntü verebiliriz.” ifadelerini kullandı.

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İran ile İsrail arasında çatışmaya dönen gerilim ülkelerin hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İran ile İsrail arasında çatışmaya dönen gerilim ülkelerin hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İsrail’in savaş uçakları etkisiz kalan İran hava savunma sistemleri karşısında istediği gibi hareket ederken, İran’ın füze saldırıları ise İsrail tarafından durdurulmaya devam ediyor.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar da Türkiye’nin hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cengiz Çandar’ın açıklamaları 👇

“Abdullah Öcalan İsrail karşıtı”

“Abdullah Öcalan İsrail karşıtı”

DEM Parti Milletvekili Çandar, “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Abdullah Öcalan’ın İsrail karşıtı olmasının Türkiye için şans olduğunu söyleyen Çandar, “İçinde bulunduğumuz süreci harekete geçiren en önemli nedenlerden biri Türkiye’deki karar vericilerin, Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin, 7 Ekim 2023’te (İsrail’in Gazze saldırılarının başladığı tarih) bölge okumasıyla, Kürtlerin Orta Doğu’da bir aktör haline geldiği, ABD ve İsrail tarafından Türkiye karşıtı bir kart olarak kullanılacağı öngörüldü ve bunu ortadan kaldırmak için iç cepheyi güçlendirelim anlayışı hakim oldu. Abdullah Öcalan bu duruma çok uygun bir söyleve sahip” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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