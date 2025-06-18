DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’dan Hava Savunma Uyarısı: "İran’dan Beter Oluruz"

DEM Parti Milletvekili Çandar, “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

“Abdullah Öcalan’ın İsrail karşıtı olmasının Türkiye için şans olduğunu söyleyen Çandar, “İçinde bulunduğumuz süreci harekete geçiren en önemli nedenlerden biri Türkiye’deki karar vericilerin, Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin, 7 Ekim 2023’te (İsrail’in Gazze saldırılarının başladığı tarih) bölge okumasıyla, Kürtlerin Orta Doğu’da bir aktör haline geldiği, ABD ve İsrail tarafından Türkiye karşıtı bir kart olarak kullanılacağı öngörüldü ve bunu ortadan kaldırmak için iç cepheyi güçlendirelim anlayışı hakim oldu. Abdullah Öcalan bu duruma çok uygun bir söyleve sahip” dedi.