CNN Türk'e Katılan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un Hız Hesaplaması Kafaları Karıştırdı
Haber kanallarındaki akşam kuşağı programlarında ilginç olaylara şahit olabiliyoruz. Her konuda konuşturulan aynı isimler, dev harita görsellerinin önünde yapılan analizler, bitmeyen tartışmalar ve gaflar derken arada ilginç hesap hataları da çıkabiliyor. Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da Ahmet Hakan'ın konuğuydu.
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Coşkun saatte 200 km hızla giden füzenin 1100 kilometrelik hedefe yaklaşık bir saatte ulaşabileceğini iddia etti.
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Söz Twitter ahalisinin...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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