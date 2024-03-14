Dedesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Hafızasıyla Anlattığı Anılarla Bizi Dumur Eden Kullanıcı

Yaşlı insanlarla muhabbet ettiğinizde, dikkatinizi çeken bir konu oldu mu? Yıllar öncesinde yaşanan olayları sanki dün yaşanmış gibi anlatmaları, çoğu yaşlının ortak özelliği olsa gerek. Bir Twitter (X) kullanıcısı da, dedesiyle arasında geçen İkinci Dünya Savaşı muhabbetleriyle, herkesi dumur etti desek yeridir.