Dedesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Hafızasıyla Anlattığı Anılarla Bizi Dumur Eden Kullanıcı
Dedesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Hafızasıyla Anlattığı Anılarla Bizi Dumur Eden Kullanıcı
Yaşlı insanlarla muhabbet ettiğinizde, dikkatinizi çeken bir konu oldu mu? Yıllar öncesinde yaşanan olayları sanki dün yaşanmış gibi anlatmaları, çoğu yaşlının ortak özelliği olsa gerek. Bir Twitter (X) kullanıcısı da, dedesiyle arasında geçen İkinci Dünya Savaşı muhabbetleriyle, herkesi dumur etti desek yeridir.
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Yaşlı insanlarla kurulan muhabbet genellikle yaşlıların anılarına bağlanır, yıllar öncesinde gerçekleşen olayları dinlemeye başlarsınız.
Yaşlılarla kurulan iletişim, elbette neredeyse herkeste aynı.
Bir sosyal medya kullanıcısı da, yukarıdaki paylaşımın üzerine tabip albay olan dedesiyle arasında geçen ilginç diyalogları anlatmaya başlıyor;
"Yıllar önce olmuş olayları sanki dün yaşanmış gibi anlatabildiklerini onda görmüştüm..."
"Mussolini başa geçeli birkaç yıl olmuştur."
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Dedenin evlenmesiyle, Interrail muhabbeti daha fazla detaylanmaya başlıyor.
"Almanya'dan İsviçre'ye nasıl geçeceksin?"
"Dedeme göre orası olmazdı..."
Peki neden?
"Gerçekten 2. Dünya Savaşı, aslında 2. Dünya Savaşı değil gençliği, bu kadar geride kalmış olabilir miydi?"
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Sonunda ise kabul etmek zorunda kalınan durum...
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