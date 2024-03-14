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Dedesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Hafızasıyla Anlattığı Anılarla Bizi Dumur Eden Kullanıcı

Dedesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Hafızasıyla Anlattığı Anılarla Bizi Dumur Eden Kullanıcı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.03.2024 - 10:39

Yaşlı insanlarla muhabbet ettiğinizde, dikkatinizi çeken bir konu oldu mu? Yıllar öncesinde yaşanan olayları sanki dün yaşanmış gibi anlatmaları, çoğu yaşlının ortak özelliği olsa gerek. Bir Twitter (X) kullanıcısı da, dedesiyle arasında geçen İkinci Dünya Savaşı muhabbetleriyle, herkesi dumur etti desek yeridir.

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Yaşlı insanlarla kurulan muhabbet genellikle yaşlıların anılarına bağlanır, yıllar öncesinde gerçekleşen olayları dinlemeye başlarsınız.

Yaşlı insanlarla kurulan muhabbet genellikle yaşlıların anılarına bağlanır, yıllar öncesinde gerçekleşen olayları dinlemeye başlarsınız.

Neredeyse her yaşlı insanın sahip olduğu bu özellik, en alakasız konularda bile ortaya çıkabiliyor. Durduk yere karşınızdaki yaşlı insanın askerlik anılarını, köyündeki arkadaşlarını, belki de şehir dışına çıktığı ilk anları dinlemeye başlıyorsunuz.

Yaşlılarla kurulan iletişim, elbette neredeyse herkeste aynı.

Yaşlılarla kurulan iletişim, elbette neredeyse herkeste aynı.

Siz kaç yaşında olursanız olun, hangi konudan bahsederseniz bahsedin, yaşlı dedelerimizin askerlik anılarını dinlemezseniz olmaz. 

Aslına bakarsanız, ortaya oldukça ilginç anılar çıkıyor böyle konuşmalarda.

Bir sosyal medya kullanıcısı da, yukarıdaki paylaşımın üzerine tabip albay olan dedesiyle arasında geçen ilginç diyalogları anlatmaya başlıyor;

Bir sosyal medya kullanıcısı da, yukarıdaki paylaşımın üzerine tabip albay olan dedesiyle arasında geçen ilginç diyalogları anlatmaya başlıyor;
twitter.com

"Yıllar önce olmuş olayları sanki dün yaşanmış gibi anlatabildiklerini onda görmüştüm..."

"Yıllar önce olmuş olayları sanki dün yaşanmış gibi anlatabildiklerini onda görmüştüm..."
twitter.com

"Mussolini başa geçeli birkaç yıl olmuştur."

"Mussolini başa geçeli birkaç yıl olmuştur."
twitter.com
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Dedenin evlenmesiyle, Interrail muhabbeti daha fazla detaylanmaya başlıyor.

Dedenin evlenmesiyle, Interrail muhabbeti daha fazla detaylanmaya başlıyor.
twitter.com

"Almanya'dan İsviçre'ye nasıl geçeceksin?"

"Almanya'dan İsviçre'ye nasıl geçeceksin?"
twitter.com

"Dedeme göre orası olmazdı..."

"Dedeme göre orası olmazdı..."
twitter.com

Peki neden?

Peki neden?
twitter.com

Dedesinin gittiği yıllarda, Amerikalıların oradaki köprüyü bombalaması ve köprünün yıkılması sebebiyle.

"Gerçekten 2. Dünya Savaşı, aslında 2. Dünya Savaşı değil gençliği, bu kadar geride kalmış olabilir miydi?"

"Gerçekten 2. Dünya Savaşı, aslında 2. Dünya Savaşı değil gençliği, bu kadar geride kalmış olabilir miydi?"
twitter.com
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Sonunda ise kabul etmek zorunda kalınan durum...

Sonunda ise kabul etmek zorunda kalınan durum...
twitter.com

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