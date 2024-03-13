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Gençlerin Konser Coşkusuna Gelen Nefret Dolu Yorumlar Akıl Tutulması Yaşattı

Gençlerin Konser Coşkusuna Gelen Nefret Dolu Yorumlar Akıl Tutulması Yaşattı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 20:49

Festivaller hala birbiri ardına yasaklanırken, boğucu gündem arasında nefes alacak alan kalmamışken gençlerin 'gençlik' halleri bazı kullanıcıları nedendir bilinmez fena kızdırdı.

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Gençlik her şeyin insan için daha coşkulu, daha heyecanlı olduğu ve hepimizin yaşadığı bir dönem.

Gençlik her şeyin insan için daha coşkulu, daha heyecanlı olduğu ve hepimizin yaşadığı bir dönem.

En olmadık şeylere gülmek, eğlenmek ve elbette kaygısızlık... 'Gençlik' denince çoğumuzun aklında canlanan imgeler hemen hemen buna yakındır.

Fakat ne var ki bir grup gencin Teoman konseri için koşuşturduğu bu anlar bazı kullanıcılar tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gençlerin yalnızca birkaç saat hoş vakit geçirmek için yaptıkları şeyler ve heyecanlarına nefret dolu yorumlar geldi.

Gençlerin yalnızca birkaç saat hoş vakit geçirmek için yaptıkları şeyler ve heyecanlarına nefret dolu yorumlar geldi.

Bu bakış açısından "üniversite şehri" olarak anılan Eskişehir de nasibini aldı.

Bu bakış açısından "üniversite şehri" olarak anılan Eskişehir de nasibini aldı.

Öyle ki bazı yorumlar "konu buraya nasıl geldi" dedirtti.

Öyle ki bazı yorumlar "konu buraya nasıl geldi" dedirtti.
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Videoyu izlemeden yorumlara bakan biri muhtemelen olayı kafasında hayal dahi edemez.

Videoyu izlemeden yorumlara bakan biri muhtemelen olayı kafasında hayal dahi edemez.

Konunun bir şekilde dönüp dolaşıp bağlandığı yer ise nasıl oluyor da hiç sekmiyor bilmiyoruz ancak yine "mini etek" meselesi oldu.

Konunun bir şekilde dönüp dolaşıp bağlandığı yer ise nasıl oluyor da hiç sekmiyor bilmiyoruz ancak yine "mini etek" meselesi oldu.

Belki de oralar eğlenilecek değil, Allah'la baş başa kalıp huzur ve düzen içinde ibadet edilecek yerler olduğu içindir?

Belki de oralar eğlenilecek değil, Allah'la baş başa kalıp huzur ve düzen içinde ibadet edilecek yerler olduğu içindir?

Bu yorumun ironi olmasını çok isterdik ancak maalesef gerçek.

Bu yorumun ironi olmasını çok isterdik ancak maalesef gerçek.
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Fakat elbette tüm kullanıcılar aynı fikirde değildi.

Fakat elbette tüm kullanıcılar aynı fikirde değildi.

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Peki siz konu ve...

Peki siz konu ve...

Gençlere gelen eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gençlere gelen eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Buyurun!

Buyurun!
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Yorumlarda tartışalım.

Yorumlarda tartışalım.

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