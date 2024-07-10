Danilo Şef'in "Ravioli" Azarından Banu Alkan'ın Şok İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Danilo Şef'in "Ravioli" Azarından Banu Alkan'ın Şok İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Temmuz Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, Ne İzledik? ekibinin sorularına yanıt verdi. Rol aldığı ilk dizi olan Zalim İstanbul'la ilgili itirafı şaşkınlık yarattı!
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Geçtiğimiz sezona ortasından başlamasına rağmen ikinci haftada reytinglerde zirveye oturmayı başaran Bahar, iki sezon onayını da kolayca almıştı. Dizinin sevilen karakteri Çağla'ya hayat veren Elit Andaç Çam gelecek sezonla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.
Ana kadronun belirlenmesi için düelloların sürdüğü MasterChef'in son bölümüne Danilo Zanna'nın İtalyan yemeği Ravioliyi yapamayan yarışmacıyı azarlaması damga vurdu!
Oldukça heyecanlı geçen Survivor All Star 2024 biter bitmez gelecek sezonla ilgili hazırlıklara başlandı. Ünlüler-Gönüllüler konseptinde yapılacak yarışmaya katılacak üç yarışmacının ismi netleşti. Diğer yarışmacılar için görüşmelerin sürdüğü Survivor 2025 için öyle iddialar ortaya atıldı ki ortalık fena karıştı!
Yıllar sonra televizyon ekranlarına dönen Dünya Güzellerim'in yeni sezonunda Burcu Esmersoy'un yer almaması dikkat çekmişti. Banu Alkan'ın bir önceki Dünya Güzellerim'de Burcu Esmersoy'la yaşadığı tartışma ve sonrasındaki itirafları ortaya çıktı. Esmersoy'un yeni sezonda bu sebepten yer almadığı sorusu akıllara geldi!
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MasterChef'te yiyeceği yere düştü, diye çöpe atan yarışmacıya Mehmet Şef'ten sert uyarı geldi. O anlar TikTok'ta viral oldu.
Kaos ihtiyacımızı karşılayan yegane dizi Kızılcık Şerbeti'nde her bölüm bambaşka olaylar patlarken TikTok fenomeni Aselin Bay, Şerbo yönetmeni taklidiyle herkesi güldürdü.
Herkes heyecanla Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu beklerken izleyici boş durmadı. Yeni sezonda olacakları eski fragmanları editleyerek yeni fragman yayınladı.
Kanal D'nin yaz dizisi Yalan'ın son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin başrollerinden Eylül Tumbar'ın partneri Atakan Hoşgören'le olan sahnesindeki performansı resmen dalga konusu oldu.
Yabani dizisinde Asi karakterine hayat veren Rojbin Erden, "Ne İzledik"e verdiği röportajda AsLaz hayranlanlarını heyecanlandıracak bir itirafta bulundu.
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Kurtlar Vadisi dizisindeki Ömer Baba rolü ile hafızalarımıza kazınan Emin Olcay'ın son hali görenlerin ağzını bir karış açık bıraktı!
Inside Out filmi 2024 yılında hem sinemaya hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Filmin hayranları duygularla başka karakterleri ve dizileri eşletirmeye başladı. X'te @cdlmloml adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı da Inside Out duygularını Yargı'daki Ceylin'in kombinleriyle eşleştirdi. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.
Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp için hazırlıklar son gaz devam ederken, dizinin kadın başrolü için anlaşma sağlanan isim belli oldu.
Survivor All Star 2024 2.si olan Nefise Karatay, konuk olduğu Haberler.com'da Survivor tarihi boyunca favorisi olmuş yarışmacıları açıkladı.
NOW ekranlarının fenomen dizisi Yabani'nin yeni sezonunu heyecanla bekleyen hayranlarına bir haberimiz var. Hikaye tamamen değişecek. Peki, neler olacak? İşte izleyicinin yorumları...
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Son zamanlarda sosyal medyada ve çeşitli haber sayfalarında Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı haberleri dolanıyor. Türkoğlu geçtiğimiz günlerde bu iddialar karşısında tepkisini dile getirdi. Detaylar içerikte!
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