Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Diziden Ayrılıp Ayrılmayacağı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Diziden Ayrılıp Ayrılmayacağı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Son zamanlarda sosyal medyada ve çeşitli haber sayfalarında Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı haberleri dolanıyor. Türkoğlu geçtiğimiz günlerde bu iddialar karşısında tepkisini dile getirdi. Detaylar içerikte!
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Show TV'nin çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 7 Haziran günü sezon finali yapmıştı. Ancak ikinci sezonun finali değil, oyuncuların adeta bir yaprak dökümü gibi diziden ayrılması çok konuşulmuştu.
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Diziden kimler kimler ayrılmamıştı ki! Alev'in eski sevgilisi Rüzgâr karakterini oynayan Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti'nden ayrılınca izleyiciler veryansın etmişti. Zira izleyen herkes Rüzgâr'ın Nursema ile bir araya gelmesini çok istemişti.
Dizide Kıvılcım'ın kızı Çimen Korkmaz'ı oynayan Selin Türkmen de ayrılmıştı hatırlıyorsanız. Çimen Gökhan'ı terk edip eski hayatına dönmüş, Erasmus ile Hollanda'ya gidiyorum diyerek diziden ayrılmıştı.
Abdullah'tan hamile olan Alev de sancıları tutunca yanında Apo'yı göremeyince ondan ayrılıp Almanya'ya gitmişti. Dolayısıyla Müjde Uzman da diziden böyle bir senaryoyla çıkmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonu tahminen eylül ortasında ekranlara gelecek. Ancak diziden başka oyuncuların da ayrılacağı iddialarının sonu gelmiyor.
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Muhabir Online'da yer alan habere göre Sıla Türkoğlu kendisine yöneltilen 'ayrılıyor musunuz' sorusuna cevap verdi. Dizide Doğa karakterini oynayan Türkoğlu iddialar karşısında oldukça şaşırıp ne diyeceğini bilemedi. O anları buradan izleyebilirsiniz:
Siz Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı iddialarına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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