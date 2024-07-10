Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç, İlk Dizisi Zalim İstanbul'la İlgili Şok İtirafta Bulundu!
Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç, İlk Dizisi Zalim İstanbul'la İlgili Şok İtirafta Bulundu!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, Ne İzledik? ekibinin sorularına yanıt verdi. Rol aldığı ilk dizi olan Zalim İstanbul'la ilgili itirafı şaşkınlık yarattı!
Kaynak: Ne İzledik?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, üçüncü sezonuyla ekranlara bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.
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Diziye sonradan dahil olmasına rağmen en sevilen karakterlerden biri olmayı başaran Selma Öğretmen'e oyuncu Melis Sevinç hayat veriyor.
Taner'in bitti denen hayatını yeniden canlandıran ve aralarındaki büyük aşkı izleyiciye doğrudan aktaran Selma, Dilek'ten sonraki boşluğu büyük ölçüde doldurmuş görünüyor.
Karaktere hayat veren ve rolüyle bütünleşen Melis Sevinç, yeni sezon öncesi Ne İzledik? ekibinin diziyle ve kariyeriyle ilgili sorularına yanıt verdi.
Karakteri için ilkokul öğretmeninden ilham aldığını açıklayan oyuncu, Selma karakteriyle arasında çok büyük benzerlikler olduğunu açıkladı.
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Rol aldığı ilk dizi olan Zalim İstanbul sorulan yarışmacı, diziyle ve rolüyle ilgili şunları söyledi:
Sevinç ayrıca, "İşin bir parçasıysan işi de oynadığın karakteri de sahiplenmelisin, karakteri oynarken kendin kabullenemiyorsan zaten izleyiciye de kabul ettiremezsin." dedi.
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