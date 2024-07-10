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Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç, İlk Dizisi Zalim İstanbul'la İlgili Şok İtirafta Bulundu!

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç, İlk Dizisi Zalim İstanbul'la İlgili Şok İtirafta Bulundu!

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 02:03

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, Ne İzledik? ekibinin sorularına yanıt verdi. Rol aldığı ilk dizi olan Zalim İstanbul'la ilgili itirafı şaşkınlık yarattı!

Kaynak: Ne İzledik?

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, üçüncü sezonuyla ekranlara bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, üçüncü sezonuyla ekranlara bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.

Diziye sonradan dahil olmasına rağmen en sevilen karakterlerden biri olmayı başaran Selma Öğretmen'e oyuncu Melis Sevinç hayat veriyor.

Diziye sonradan dahil olmasına rağmen en sevilen karakterlerden biri olmayı başaran Selma Öğretmen'e oyuncu Melis Sevinç hayat veriyor.

Taner'in bitti denen hayatını yeniden canlandıran ve aralarındaki büyük aşkı izleyiciye doğrudan aktaran Selma, Dilek'ten sonraki boşluğu büyük ölçüde doldurmuş görünüyor.

Taner'in bitti denen hayatını yeniden canlandıran ve aralarındaki büyük aşkı izleyiciye doğrudan aktaran Selma, Dilek'ten sonraki boşluğu büyük ölçüde doldurmuş görünüyor.

Karaktere hayat veren ve rolüyle bütünleşen Melis Sevinç, yeni sezon öncesi Ne İzledik? ekibinin diziyle ve kariyeriyle ilgili sorularına yanıt verdi.

Karaktere hayat veren ve rolüyle bütünleşen Melis Sevinç, yeni sezon öncesi Ne İzledik? ekibinin diziyle ve kariyeriyle ilgili sorularına yanıt verdi.

Karakteri için ilkokul öğretmeninden ilham aldığını açıklayan oyuncu, Selma karakteriyle arasında çok büyük benzerlikler olduğunu açıkladı.

Karakteri için ilkokul öğretmeninden ilham aldığını açıklayan oyuncu, Selma karakteriyle arasında çok büyük benzerlikler olduğunu açıkladı.
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Rol aldığı ilk dizi olan Zalim İstanbul sorulan yarışmacı, diziyle ve rolüyle ilgili şunları söyledi:

Rol aldığı ilk dizi olan Zalim İstanbul sorulan yarışmacı, diziyle ve rolüyle ilgili şunları söyledi:

'Zalim İstanbul, çok küçük bir rolle dahil olduğum ve set düzenini gördüğüm ilk işimdi. İtiraf etmem gerekirse oynadığım karakter çok yüzeysel gelmişti ve ben de ona çok yargılı yaklaşmıştım. Bana düşen pay küçük olduğu için kendimi işin ve ekibin dışında tutmuştum. E siz böyle düşüncelere ve tavra sahip olduğunuzda hem ekiple hem de seyirciyle bağ kurmak zor oluyor.'

Sevinç ayrıca, "İşin bir parçasıysan işi de oynadığın karakteri de sahiplenmelisin, karakteri oynarken kendin kabullenemiyorsan zaten izleyiciye de kabul ettiremezsin." dedi.

Sevinç ayrıca, "İşin bir parçasıysan işi de oynadığın karakteri de sahiplenmelisin, karakteri oynarken kendin kabullenemiyorsan zaten izleyiciye de kabul ettiremezsin." dedi.

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