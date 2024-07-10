Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç, İlk Dizisi Zalim İstanbul'la İlgili Şok İtirafta Bulundu!

'Zalim İstanbul, çok küçük bir rolle dahil olduğum ve set düzenini gördüğüm ilk işimdi. İtiraf etmem gerekirse oynadığım karakter çok yüzeysel gelmişti ve ben de ona çok yargılı yaklaşmıştım. Bana düşen pay küçük olduğu için kendimi işin ve ekibin dışında tutmuştum. E siz böyle düşüncelere ve tavra sahip olduğunuzda hem ekiple hem de seyirciyle bağ kurmak zor oluyor.'