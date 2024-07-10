MasterChef'te Ravioli Yapamayan Yarışmacıyı Azarlayan Danilo Şef İzleyicinin Tepkisini Çekti!
MasterChef'te Ravioli Yapamayan Yarışmacıyı Azarlayan Danilo Şef İzleyicinin Tepkisini Çekti!
Ana kadronun belirlenmesi için düelloların sürdüğü MasterChef'in son bölümüne Danilo Zanna'nın İtalyan yemeği Ravioliyi yapamayan yarışmacıyı azarlaması damga vurdu!
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Yeni sezon heyecanı süren MasterChef'te 3'lü düellolarla final turu için yarışmacılar belirleniyor.
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Merakla beklenen final turunun ardından da sonunda yeni sezonun ana kadrosu belirlenmiş olacak.
Programın yayınlanan son bölümünde bir üçlü düelloda yarışmacılar Ravioli yaptılar. Ancak Mehmet isimli yarışmacı nasıl yapılacağını bilmediği için oldukça zorlandı.
Yarışmacıya tatlı sert çıkışan Danilo Şef, üstüne bir de Mehmet'in tabağının tadına bakmadı.
Bu durum izleyicilerin tepkisine yol açtı.
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