Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef'te Ravioli Yapamayan Yarışmacıyı Azarlayan Danilo Şef İzleyicinin Tepkisini Çekti!

MasterChef'te Ravioli Yapamayan Yarışmacıyı Azarlayan Danilo Şef İzleyicinin Tepkisini Çekti!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 00:39

Ana kadronun belirlenmesi için düelloların sürdüğü MasterChef'in son bölümüne Danilo Zanna'nın İtalyan yemeği Ravioliyi yapamayan yarışmacıyı azarlaması damga vurdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeni sezon heyecanı süren MasterChef'te 3'lü düellolarla final turu için yarışmacılar belirleniyor.

Yeni sezon heyecanı süren MasterChef'te 3'lü düellolarla final turu için yarışmacılar belirleniyor.

Merakla beklenen final turunun ardından da sonunda yeni sezonun ana kadrosu belirlenmiş olacak.

Merakla beklenen final turunun ardından da sonunda yeni sezonun ana kadrosu belirlenmiş olacak.

Programın yayınlanan son bölümünde bir üçlü düelloda yarışmacılar Ravioli yaptılar. Ancak Mehmet isimli yarışmacı nasıl yapılacağını bilmediği için oldukça zorlandı.

Yarışmacıya tatlı sert çıkışan Danilo Şef, üstüne bir de Mehmet'in tabağının tadına bakmadı.

Yarışmacıya tatlı sert çıkışan Danilo Şef, üstüne bir de Mehmet'in tabağının tadına bakmadı.

Bu durum izleyicilerin tepkisine yol açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın