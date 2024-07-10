Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam Diziyle İlgili Açıklamalarda Bulundu!
Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam Diziyle İlgili Açıklamalarda Bulundu!
Geçtiğimiz sezona ortasından başlamasına rağmen ikinci haftada reytinglerde zirveye oturmayı başaran Bahar, iki sezon onayını da kolayca almıştı. Dizinin sevilen karakteri Çağla'ya hayat veren Elit Andaç Çam gelecek sezonla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.
Kaynak: Gazete Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezona ortasından girmesine rağmen konusu, karakterleri ve oyuncularıyla çok sevilen Bahar dizisi, ikinci sezon onayını da kolayca almayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahar'ın yeniden doğuşunu izlediğimiz dizi daha ikinci bölümden reytinglerde zirveye oturmayı başarmış ve büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.
Dizide sık sık doğaçlama yapılması da izleyici üstünde ayrı bir etki yarattı doğrusu. Bunun yanında oyuncuların birbiriyle iletişimi ve eğlenceli tavırları son derece olumlu dönüşler alınmasını sağladı.
Dizide her karakter (kimisi ne kadar gıcık olsa da) ayrı ayrı seviliyor. Ancak Bahar'la olan arkadaşlığı sebebiyle Çağla'nın hepimizin kalbindeki yeri ayrı.
Karaktere hayat veren Elit Andaç Çam da yeteneği, güzelliği ve rolünün hakkını vermesiyle büyük beğeni toplayan isimlerden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rolüyle adeta bütünleşen ünlü oyuncu bir mekan çıkışı Gazete Magazin'in diziyle ilgili sorularını yanıtladı.
Yeni sezonun eylülde geleceğini söyleyen ancak senaryoyla ilgili henüz bir fikri olmadığını belirten Elit Andaç Çam, ancak ağustos ayının ortası gibi bilgi sahibi olabileceklerini dile getirdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın