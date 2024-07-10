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Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam Diziyle İlgili Açıklamalarda Bulundu!

Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam Diziyle İlgili Açıklamalarda Bulundu!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 01:37

Geçtiğimiz sezona ortasından başlamasına rağmen ikinci haftada reytinglerde zirveye oturmayı başaran Bahar, iki sezon onayını da kolayca almıştı. Dizinin sevilen karakteri Çağla'ya hayat veren Elit Andaç Çam gelecek sezonla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

Kaynak: Gazete Magazin

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Sezona ortasından girmesine rağmen konusu, karakterleri ve oyuncularıyla çok sevilen Bahar dizisi, ikinci sezon onayını da kolayca almayı başarmıştı.

Sezona ortasından girmesine rağmen konusu, karakterleri ve oyuncularıyla çok sevilen Bahar dizisi, ikinci sezon onayını da kolayca almayı başarmıştı.

Bahar'ın yeniden doğuşunu izlediğimiz dizi daha ikinci bölümden reytinglerde zirveye oturmayı başarmış ve büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

Bahar'ın yeniden doğuşunu izlediğimiz dizi daha ikinci bölümden reytinglerde zirveye oturmayı başarmış ve büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

Dizide sık sık doğaçlama yapılması da izleyici üstünde ayrı bir etki yarattı doğrusu. Bunun yanında oyuncuların birbiriyle iletişimi ve eğlenceli tavırları son derece olumlu dönüşler alınmasını sağladı.

Dizide sık sık doğaçlama yapılması da izleyici üstünde ayrı bir etki yarattı doğrusu. Bunun yanında oyuncuların birbiriyle iletişimi ve eğlenceli tavırları son derece olumlu dönüşler alınmasını sağladı.

Dizide her karakter (kimisi ne kadar gıcık olsa da) ayrı ayrı seviliyor. Ancak Bahar'la olan arkadaşlığı sebebiyle Çağla'nın hepimizin kalbindeki yeri ayrı.

Dizide her karakter (kimisi ne kadar gıcık olsa da) ayrı ayrı seviliyor. Ancak Bahar'la olan arkadaşlığı sebebiyle Çağla'nın hepimizin kalbindeki yeri ayrı.

Herkese böyle dost gerek gerçekten!

Karaktere hayat veren Elit Andaç Çam da yeteneği, güzelliği ve rolünün hakkını vermesiyle büyük beğeni toplayan isimlerden biri oldu.

Karaktere hayat veren Elit Andaç Çam da yeteneği, güzelliği ve rolünün hakkını vermesiyle büyük beğeni toplayan isimlerden biri oldu.
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Rolüyle adeta bütünleşen ünlü oyuncu bir mekan çıkışı Gazete Magazin'in diziyle ilgili sorularını yanıtladı.

Rolüyle adeta bütünleşen ünlü oyuncu bir mekan çıkışı Gazete Magazin'in diziyle ilgili sorularını yanıtladı.

Yeni sezonun eylülde geleceğini söyleyen ancak senaryoyla ilgili henüz bir fikri olmadığını belirten Elit Andaç Çam, ancak ağustos ayının ortası gibi bilgi sahibi olabileceklerini dile getirdi.

Yeni sezonun eylülde geleceğini söyleyen ancak senaryoyla ilgili henüz bir fikri olmadığını belirten Elit Andaç Çam, ancak ağustos ayının ortası gibi bilgi sahibi olabileceklerini dile getirdi.

'Benim için rüya gibi bir sezondu. Diziyi çok seviyorum, kalpten çok seviyorum. Orada olduğum için çok mutluyum. O yüzden heyecanla bekliyorum devamını' dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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