Danilo Şef'in Mekanındaki Adisyondan Turabi'nin Şarkı Sözlerini Değiştirmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Danilo Şef'in Mekanındaki Adisyondan Turabi'nin Şarkı Sözlerini Değiştirmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
4 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Survivor'a bu akşamki bölümde beş yeni isim daha dahil oldu. Yarışmaya katılan isimlerden biri Poyraz olunca, Batuhan Karacakaya bu durumdan pek hoşlanmadı. Geçtiğimiz sezon pek de iyi anlaşamadığı isimlerden biri olması sebebiyle Batuhan, eleme potasında Yasin'in de isminin olduğu bir liste yazdı. Batuhan'ın tavırlarına Yasin'den cevap gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna'nın hem İstanbul'da hem İzmir'de ayrı restoranları var. İstanbul'da bulunan mekanlarından birine giden kullanıcılar, gelen adisyonu X hesabından paylaştılar. İki kişinin ödediği miktarı ucuz bulanlar da oldu, pahalı bulanlar da!
3. Survivor'da iki kez şampiyon olan, geçtiğimiz sezon katıldığı All Star'da Acun Ilıcalı'yla araları açılan Turabi, geçtiğimiz günlerde şarkıcı olacağını dile getirip Wine Me, Dine Me adlı şarkısını duyurmuştu. İngilizce ve cinsel içerikli bir türkü olan şarkı hem çok konuşulmuş, hem çok tepki çekmişti. Kısa süre sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın talebiyle şarkıya erişim engeli getirilmişti. Engelin ardından şarkının sözlerini 'masumlaştırıp' bambaşka bir versiyonunu paylaşan Turabi'den ilk açıklama geldi!
4. Beyaz TV'de ekranlara gelen Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına aylar önce gelen bir soru, bugün yeniden gündem oldu. "Eşim sürekli gardıropta birlikte olmak istiyor. Ancak ben istemediğimde bana kötü davranıyor." diyen seyircinin ardından şaşıran Ezmeci, "Sığıyor musunuz?" diyerek cevap verdi.
5. Ekranların sevilen dizilerinden Kızıl Goncalar'a sezon başında dahil olan ünlü bir oyuncu, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı. Kızıl Goncalar'da Vahit karakterini canlandıran Tolga Tekin, bu karakterle herkesin nefretini kazanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaşacağı Eşref Rüya dizisine katıldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden olan Müge Anlı kariyerinde pek çok başarılı işe atmış bir isim. Şimdilerde kötülere dünyayı dar eden araştırmacı-gazeteci sayısız kıymetli isimle de röportajlar yapardı. Bugün ise Müge Anlı'nın bundan yıllar önce Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'la yaptığı bir röportajı ortaya çıktı.
7. İngiltere’nin en çok popüler yarışmalarından biri olan Love Island (Aşk Adası) her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Son bölümde yarışmacılar, karşı cinsin kalp atışlarını hızlandırma oyunu oynadı. Şeytan kostümüyle oyuna dahil olan Ekin Su önce erotik dansını sergiledi, ardından da arkadaşının sevgilisini dudaktan öptü!
8. Yıllar boyunca bizleri ekranlara kilitleyen Beyaz Show her cuma akşamı birbirinden ünlü konuklarla kahkaha tufanı yaşatırdı. Uzun zaman önce yayın hayatına virgül konulan popüler program bugün de Yeşim Salkım'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Salkım, sosyal medya hesaplarından 1997 yılında konuk olduğu bölümden bir kesit paylaştı. Beyazıt Öztürk'le hakkındaki aşk iddialarına da inceden yanıt veren Yeşim Salkım'ın gençlik halleri de görenleri hayran bıraktı.
9. Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, Eylül ayında yayınladığı bir vlogla akılalmaz bir dizi serisinin fitilini ateşledi. Arkadaşlarıyla bir takipçisinin düğününe gitme kararı alan Belkıs, yarattığı personalarla Hasçelikler ailesini kurdu ve bu aile öyle bir tuttu ki her bölümü milyonlarca izlenir oldu. Gelin, hepimizin kendinden bir şeyler bulduğu Hasçelikler'i beraber inceleyelim...
10. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'ın son iki bölümünde bazı sahneler izleyicinin oldukça ilgisini çekiyor. Diziye saatçi Aziz rolüyle katılan Settar Tanrıöğen, karanlık işler peşinde ve Cüneyd ile ilgili bazı emelleri var. Her ne hikmetse Cüneyd'e "109 63, Dur" dediğinde Cüneyd bayılıyor ve yaşananları unutuyor. Herkesin ilgisini çeken bu sahnedeki gizemli şifre ne demek ve Cüneyd nasıl böyle etkilenebilir, gelin öğrenelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 2006 yılında bir gece, Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Menekşe Güven, dört çocuğunu ardında bırakarak evden çıktı ve bir daha asla geri dönmedi. Müge Anlı'ya başvuran kızları Betül, Linde ve Nurcan annelerinin bulunmasını istedi. Kızları yayında dayıları Şehvan Güven'den şüphelendiklerini söylediler. Stüdyoya konuk olan dayı iddiaları reddetti, kocasının Menekşe'yi dövdüğünü söyleyince kızlar "Her ailede olur." diye konuştu. Müge Anlı şiddeti normalleştirmeyin, diye uyardı.
12. Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Yiğit Poyraz'ın gelişi Survivor seyircisini epey heyecanlandırdı. Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla erkek arkadaşına destek olmayı ihmal etmedi. İşte o paylaşımlar...
13. Survivor 2025'in son eleme düellosunda aynı takımda yer alan Zeynep ve Serenay yarıştı. Tüm kırmızı takım Zeynep'i desteklerken Serenay'ın yanında tek bir arkadaşının bile olmaması dikkat çekti. O anlara mavi takımdan da eleştiri geldi.
14. Bahar bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm öncesi fragman yayınlandı. Dizide karantinaya alınan Bahar ve Timur'un hali korkuttu. Yanı sıra dizide senaryo ekibinin paylaşımıyla vedalaşmalar olacağı da paylaşıldı. Bahar'ın annesi Gülçiçek Hanım'ın fragmanda başına gelenler "Acaba o mu ölecek?" dedirtti.
15. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı soruşturmasını bir kez daha ele aldı. Geçtiğimiz günlerde Başsavcılık, RTÜK'ten o döneme ait yayınları talep etmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı ve gazeteci Fatih Altaylı ise RTÜK'ün sadece son bir senelik arşive erişebileceğini ifade etmişti. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre; RTÜK kaynakları, söz konusu bu iddialara ilk ağızdan yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Survivor'da iki kez şampiyonluk kupası kaldıran Turabi Çamkıran programın en olaylı isimlerinden biri haline gelmişti. Her adımıyla tartışma yaratan Turabi'nin baştan sona bel altı sözlerle dolu İngilizce arabesk şarkısına erişim engeli getirildi. Bu hamleden sonra B planını devreye sokan Turbo Turabi şarkı sözlerini değiştirerek yeni parçasını yayınladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın