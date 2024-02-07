Damak Zevkini Henüz Keşfetmemiş Kişiler Buraya: Hangi Mutfağın Hangi Özelliklere Sahip Olduğunu Açıklıyoruz!

İspanyol mutfağının vazgeçilmezi, tabii ki tapastır! Zeytinyağlı sardalye, patatas bravas, chorizo dilimleri ve zeytinler gibi pek çok çeşit tapas bulunur. İspanyol jambonu, soğuk bir çorba olan gazpacho, patates ve yumurta ile yapılan tortilla espanola, meyve ve şarap karışımından hazırlanan sangria içeceği... Ayrıca İspanyol mutfağından çıkıp tüm dünyaya kendisini sevdiren churros tatlısını da unutmamak gerekir!