Dalgalandın Artık Durul! Bu Testle İçsel Dünyanı Dengeye Getirecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Dalgalandın Artık Durul! Bu Testle İçsel Dünyanı Dengeye Getirecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Hayatın getirdiği dalgalardan yoruldun ve içsel huzuru mu arıyorsun? Artık durulmanın ve kendini yeniden bulmanın zamanı geldi! Bu testle, içsel dünyanı dengeye getirecek ve seni rahatlatacak mükemmel şarkıyı keşfedeceksin. Sorularımıza yanıt ver, ve her şeyin yoluna girdiğini hissettirecek melodiyi bul!
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1. Yaşını öğrenerek başlayalım!
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2. Peki, ne işle meşgulsün?
3. İşe, okula nasıl gidiyorsun?
4. Tam şu an nasıl hissediyorsun? Puanlar mısın enerjini?
5. Sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsun?
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