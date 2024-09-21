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Dalgalandın Artık Durul! Bu Testle İçsel Dünyanı Dengeye Getirecek Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Dalgalandın Artık Durul! Bu Testle İçsel Dünyanı Dengeye Getirecek Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 00:00

Hayatın getirdiği dalgalardan yoruldun ve içsel huzuru mu arıyorsun? Artık durulmanın ve kendini yeniden bulmanın zamanı geldi! Bu testle, içsel dünyanı dengeye getirecek ve seni rahatlatacak mükemmel şarkıyı keşfedeceksin. Sorularımıza yanıt ver, ve her şeyin yoluna girdiğini hissettirecek melodiyi bul!

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1. Yaşını öğrenerek başlayalım!

2. Peki, ne işle meşgulsün?

3. İşe, okula nasıl gidiyorsun?

4. Tam şu an nasıl hissediyorsun? Puanlar mısın enerjini?

5. Sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsun?

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6. Son zamanlarda çok fazla dalgınlık yaşıyor musun?

7. Aşk hayatını anlatan bir görsel seç!

8. Bitiriyoruz! Son zamanlarda en çok canını sıkan şey ne?

Marconi Union, “Weightless”

Enya- Watermark

Coldplay, “Strawberry Swing

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