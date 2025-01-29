Daha Yeni Nail Art Yaptırılmış Tırnakların Salondan Çıkarken Kırılması Kadar Sizi Hüzünlendirecek 12 Şarkı
Daha Yeni Nail Art Yaptırılmış Tırnakların Salondan Çıkarken Kırılması Kadar Sizi Hüzünlendirecek 12 Şarkı
Yeni yaptırdığınız o harika tırnaklarınızı salondan çıkarken kırmak kadar hüzünlü bir şey var mı? Belki de evet! İşte o anı daha da derinleştirecek, kalbinizi burkacak 10 ağır arabesk şarkı bu içerikte!
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1. Tüdanya-Senin Uğruna
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2. Cengiz Kurtoğlu-Farketmez Artık
3. Bergen-Bana Neler Vadettin
4. Güllü - Oyuncak Gibi
5. İbrahim Tatlıses - Bir Kulunu Çok Sevdim
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6. Kamuran Akkor - Sev Yeter
7. Sinan Özen - Çaresizim
8. Atilla Kaya- Özledim Seni
9. Tuncay Tuncel - Kadınım
10. İbrahim Tatlıses-Yalnızım
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11. Selami Şahin-Tanımam Senden Başka
12. Neşe Karaböcek-Sildim Seni Kalbimden
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