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Daha Yeni Nail Art Yaptırılmış Tırnakların Salondan Çıkarken Kırılması Kadar Sizi Hüzünlendirecek 12 Şarkı

etiket Daha Yeni Nail Art Yaptırılmış Tırnakların Salondan Çıkarken Kırılması Kadar Sizi Hüzünlendirecek 12 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 19:51

Yeni yaptırdığınız o harika tırnaklarınızı salondan çıkarken kırmak kadar hüzünlü bir şey var mı? Belki de evet! İşte o anı daha da derinleştirecek, kalbinizi burkacak 10 ağır arabesk şarkı bu içerikte!

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1. Tüdanya-Senin Uğruna

2. Cengiz Kurtoğlu-Farketmez Artık

3. Bergen-Bana Neler Vadettin

4. Güllü - Oyuncak Gibi

5. İbrahim Tatlıses - Bir Kulunu Çok Sevdim

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6. Kamuran Akkor - Sev Yeter

7. Sinan Özen - Çaresizim

8. Atilla Kaya- Özledim Seni

9. Tuncay Tuncel - Kadınım

10. İbrahim Tatlıses-Yalnızım

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11. Selami Şahin-Tanımam Senden Başka

12. Neşe Karaböcek-Sildim Seni Kalbimden

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Ecivicivokke
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