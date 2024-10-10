Daha Önce Yapılmamış Olsaydı, Hangi Şarkıyı Sen Yazabilirdin?
Daha Önce Yapılmamış Olsaydı, Hangi Şarkıyı Sen Yazabilirdin?
Daha önce yapılmamış olsaydı, hangi şarkıyı sen yazabilirdin? Merak ettiysen seni hiç fazla bekletmeden teste alalım👇
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1. Yaşını öğrenerek başlayalım bakalım!
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2. Bugünkü ruh halini bir hava durumuna benzetecek olsan...
3. Bunlardan hangisini içmek istersin?
4. Peki, senin hayatın hangi sanatla anlatılsın isterdin?
5. Sesin güzel mi?
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