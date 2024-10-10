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Daha Önce Yapılmamış Olsaydı, Hangi Şarkıyı Sen Yazabilirdin?

etiket Daha Önce Yapılmamış Olsaydı, Hangi Şarkıyı Sen Yazabilirdin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 22:13

Daha önce yapılmamış olsaydı, hangi şarkıyı sen yazabilirdin? Merak ettiysen seni hiç fazla bekletmeden teste alalım👇

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1. Yaşını öğrenerek başlayalım bakalım!

2. Bugünkü ruh halini bir hava durumuna benzetecek olsan...

3. Bunlardan hangisini içmek istersin?

4. Peki, senin hayatın hangi sanatla anlatılsın isterdin?

5. Sesin güzel mi?

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6. Hayatta en çok hangisine değer veriyorsun?

7. Duygusal biri olduğunu söyleyebilir misin?

8. Son olarak, bize burcunu söyle!

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