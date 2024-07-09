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Daha İyi Bir Uyku İçin Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

etiket Daha İyi Bir Uyku İçin Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 23:15

Kaliteli ve kesintisiz bir uyku için uykuya dalarken dinlemen gereken parçayı söylüyoruz. Tek yapman gereken uyku düzenini anlatmak, hazırsan başlayalım teste!

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1. Uykuya dalmakta zorlanıyor musun?

1. Uykuya dalmakta zorlanıyor musun?

2. Genellikle kaç saat uyuyorsun?

3. Uyku sırasında sık sık uyanıyor musun?

4. Belli bir uyku düzenin var mı?

5. Yatmadan önce kahve içiyor musun?

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6. Peki yatmadan önce telefona, bilgisayara veya tablete bakıyor musun?

7. Yatak odan genellikle karanlık ve sessiz mi?

8. Peki genellikle duşu ne zaman alıyorsun?

8. Peki genellikle duşu ne zaman alıyorsun?

Kesinlikle Mozart!

Kesinlikle Binaural sesler!

Kesinlikle dalga sesleri!

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