Daha İyi Bir Uyku İçin Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Daha İyi Bir Uyku İçin Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Kaliteli ve kesintisiz bir uyku için uykuya dalarken dinlemen gereken parçayı söylüyoruz. Tek yapman gereken uyku düzenini anlatmak, hazırsan başlayalım teste!
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1. Uykuya dalmakta zorlanıyor musun?
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2. Genellikle kaç saat uyuyorsun?
3. Uyku sırasında sık sık uyanıyor musun?
4. Belli bir uyku düzenin var mı?
5. Yatmadan önce kahve içiyor musun?
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