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Daha Fazla Aynı Şeyi Dinlemeyelim Diyenler İçin Yeni Bir Ses: Khruangbin

etiket Daha Fazla Aynı Şeyi Dinlemeyelim Diyenler İçin Yeni Bir Ses: Khruangbin

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 01:18

Artık aynı şeyleri dinleyip durmayalım diyenler buraya çünkü sizi mükemmel bir grupla tanıştırıyoruz. İşte karşınızda Khruangbin! Teksas'tan tüm dünyaya yayılan bu grup gerçekten de farklı bir şeyler arayanlar için ideal parçalar sunuyor. Bu sizi heyecanlandırdıysa takın kulaklıkları, keşfe çıkıyoruz!

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1. A Love International

2. Maria También

3. Todavía Viva

4. Hold Me Up

5. August 10

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6. May Ninth

7. B-Side

8. So We Won't Forget

9. Mariella

10. I Know That

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11. Texas Sun

12. Ada Jean

13. Don't Go

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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