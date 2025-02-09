Daha Fazla Aynı Şeyi Dinlemeyelim Diyenler İçin Yeni Bir Ses: Khruangbin

Artık aynı şeyleri dinleyip durmayalım diyenler buraya çünkü sizi mükemmel bir grupla tanıştırıyoruz. İşte karşınızda Khruangbin! Teksas'tan tüm dünyaya yayılan bu grup gerçekten de farklı bir şeyler arayanlar için ideal parçalar sunuyor. Bu sizi heyecanlandırdıysa takın kulaklıkları, keşfe çıkıyoruz!