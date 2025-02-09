Daha Fazla Aynı Şeyi Dinlemeyelim Diyenler İçin Yeni Bir Ses: Khruangbin
Daha Fazla Aynı Şeyi Dinlemeyelim Diyenler İçin Yeni Bir Ses: Khruangbin
Artık aynı şeyleri dinleyip durmayalım diyenler buraya çünkü sizi mükemmel bir grupla tanıştırıyoruz. İşte karşınızda Khruangbin! Teksas'tan tüm dünyaya yayılan bu grup gerçekten de farklı bir şeyler arayanlar için ideal parçalar sunuyor. Bu sizi heyecanlandırdıysa takın kulaklıkları, keşfe çıkıyoruz!
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1. A Love International
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2. Maria También
3. Todavía Viva
4. Hold Me Up
5. August 10
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6. May Ninth
7. B-Side
8. So We Won't Forget
9. Mariella
10. I Know That
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11. Texas Sun
12. Ada Jean
13. Don't Go
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