"Daha Dün Çıktı Ama Her Yerde!" 2025’in Taptaze 10 Şarkı
"Daha Dün Çıktı Ama Her Yerde!" 2025’in Taptaze 10 Şarkı
Yeni bir yıl, yepyeni bir müzik dalgası! 2025’in henüz ilk aylarını yaşıyoruz ama müzik dünyası çoktan ateşler içinde. Global sahnenin büyük isimlerinden yükselen yıldızlara, indie ruhunu taşıyanlardan popun en parıltılı anlarına kadar herkes kulaklarımızı şenlendirmek için sıraya girmiş durumda.
Hazırsanız, kulaklıklarınızı takın, ses seviyesini artırın ve bu müzik şölenine kendinizi bırakın. 🎶
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1. Hande Yener & Lil Zey - Sahipsiz
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2. Dedublüman ve Göksel - Karar Verdim
3. Pinhâni - Sevmemişiz Gibi Farz Edelim
4. Gökhan Türkmen - Açık Adres
5. Deafheaven - Magnolia
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6. Bengü ve Mustafa Ceceli - Kervan
7. Tan Taşçı - Yok Başka Hayalim
8. Gülden - Yatsın Yanıma
9. LVBEL C5 - Havhavhav
10. Emre Fel - Sallan
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