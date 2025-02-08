onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
"Daha Dün Çıktı Ama Her Yerde!" 2025’in Taptaze 10 Şarkı

etiket "Daha Dün Çıktı Ama Her Yerde!" 2025’in Taptaze 10 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 23:59

Yeni bir yıl, yepyeni bir müzik dalgası! 2025’in henüz ilk aylarını yaşıyoruz ama müzik dünyası çoktan ateşler içinde. Global sahnenin büyük isimlerinden yükselen yıldızlara, indie ruhunu taşıyanlardan popun en parıltılı anlarına kadar herkes kulaklarımızı şenlendirmek için sıraya girmiş durumda.

Hazırsanız, kulaklıklarınızı takın, ses seviyesini artırın ve bu müzik şölenine kendinizi bırakın. 🎶

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hande Yener & Lil Zey - Sahipsiz

2. Dedublüman ve Göksel - Karar Verdim

3. Pinhâni - Sevmemişiz Gibi Farz Edelim

4. Gökhan Türkmen - Açık Adres

5. Deafheaven - Magnolia

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bengü ve Mustafa Ceceli - Kervan

7. Tan Taşçı - Yok Başka Hayalim

8. Gülden - Yatsın Yanıma

9. LVBEL C5 - Havhavhav

10. Emre Fel - Sallan

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın