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Daha Çok Tutku İçin Daha Çok Kırmızı: İsteklerinizi Hayatınıza Çekmenizde Oje Renginizin Etkisi Olabilir mi?

Daha Çok Tutku İçin Daha Çok Kırmızı: İsteklerinizi Hayatınıza Çekmenizde Oje Renginizin Etkisi Olabilir mi?

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 15:25

'Çekim yasası' ile doğrudan ilişkilendirebileceğimiz bir kavram olan manifest, temeline kişinin  düşünce gücüyle isteklerini hayatına çekmesini alır ve pozitif düşünceler, inançlar ve bilinçli niyetlerle evrene mesaj göndererek arzuların gerçeğe dönüşebileceğini savunur. Olumlama, görselleştirme, 369, şükür günlüğü gibi birçok farklı yöntem manifest etmek için kullanılır. Manifesting, her ne kadar düşünce gücünü baz alsa da işin sonunda bireyin aktif eylemini de ister. Birey, manifestinin gerçekleşebilmesi için kalıplaşmış düşüncelerinin dışına çıkabilmeli ve gerçekten anda olmalıdır, geçmiş veya gelecekte değil. 

E peki bu kadar şey söyledin editör; düşüncelerimizi nasıl daha kolay hayatımıza çekeceğiz, yok mu kolay bir yolu diyorsanız sizleri içeriğimizin devamını okumaya davet ediyoruz. Gelin, oje renklerinin manifesting'imize nasıl katkılları olabilirmiş beraber bakalım. 

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Manifestation, hayatınıza çekmek istediğiniz şeyleri bilinçli bir şekilde odaklanarak ve bu doğrultuda düşünce, eylem ve enerjilerinizi uyumlu hale getirerek gerçekleştirme sürecidir.

Manifestation, hayatınıza çekmek istediğiniz şeyleri bilinçli bir şekilde odaklanarak ve bu doğrultuda düşünce, eylem ve enerjilerinizi uyumlu hale getirerek gerçekleştirme sürecidir.

Kısaca, temel olarak, arzularınızı net bir şekilde belirleyip, onlara ulaşmak için zihinsel ve fiziksel olarak harekete geçmeyi içerir.

Son yıllarda, vizyon panoları manifestasyonun en popüler araçlarından biri haline geldi. Hedeflerimizi ve hayallerimizi somutlaştıran bu panolar, motive edici görseller, ilham verici alıntılar ve sembollerle dolu olup, bilinçaltımızın bu amaçlara odaklanmasını kolaylaştırır. Ancak, sadece vizyon panoları değil, günlük yaşamımızdaki küçük detaylar da manifestasyon sürecimizi destekleyebilir. Çünkü biliçaltımız, anbean kayıt tutar. Etrafında gördüklerini, gördüğü şeylerin ona hissettirdiklerini, kokuları, sesleri ve daha nicesini...

"Oje rengimin bu işle ne alakası var canım!?" demeyin sakın, gelin anlatalım!

"Oje rengimin bu işle ne alakası var canım!?" demeyin sakın, gelin anlatalım!

İlk bakışta, oje renginin manifestasyon süreciyle bağlantılı olmadığı düşünülebilir. Ancak, nasıl ki kıyafetleriniz, makyajınız ve aksesuarlarınız kendinizi ifade etmenin bir yoluysa, tırnak renginiz de bilinçaltınıza mesaj gönderen güçlü bir araç olabilir. Seçtiğiniz oje rengi, hedeflerinize ve niyetlerinize uyum sağlayarak enerjinizi doğru yönde yönlendirmenize yardımcı olabilir.Tırnaklarınız, gün içinde sürekli göz önünde olan ve farkında olmadan odaklandığınız bir alan sunduğundan, adeta bir mini vizyon panosu gibi işlev görebilir. Bu sayede, seçtiğiniz renk sayesinde niyetlerinizi bilinçaltınıza daha güçlü bir şekilde kodlayabilir ve manifestasyon sürecinizi destekleyebilirsiniz.

Bu konunun uzmanlarına göre, manifestasyon kişisel ve derin bir uygulamadır. Bu uygulamayı, kişisel bakım ile birleştirmek ise niyetlerinizi daha güçlü bir şekilde benimsemenize yardımcı olabilir. Oje renkleri, hayatınıza çekmek istediğiniz enerjilerin görsel bir yansımasıdır ve her baktığınızda biliçaltınıza gönderdiği mesajla manifestinizi güçlendirebilir. Kısacası, tırnaklarınızdaki renkler yalnızca bir güzellik tercihi değil, aynı zamanda doğru kullanıldığında bilinçaltınızı programlayan bir araç haline gelebilir.

Tutku isteyen kırmızıya, hayatında denge isteyen ise yeşile koşsun!

Tutku isteyen kırmızıya, hayatında denge isteyen ise yeşile koşsun!

Sezgileriniz ve o anda gerçekten ihtiyacınız olan şeye yöneldiğinizde, zaten kendiniz için en doğru seçimi yine kendinizin yapacağını belirterek başlamak isteriz. Hayatınıza çekmek istediğiniz duyguya göre oje renklerinizi nasıl seçebilirsiniz, aşağıda sizler için sıralayacağız.

Kırmızı: Tutku ve istikrarın rengi! Aynı zamanda kök çakrayı da temsil ettiğinden güvenlik arayışı da kırmızı rengin içinde konumlanır. 

Mor: Maneviyatınızı güçlendirmek ve spiritüel yönünüzü kuvvetlendirmek için tercih edilebilir:

Turuncu: Yaratıcılık ve kariyer hedefi olanlar için biçilmez bir kaftan! Aynı zamanda sacral çakrayı da temsil ettiğinden bu rengin enerji verici bir yönü de var. Bitkin ve yorgun hissettiğiniz günlerde turuncunun gücünden yardım alabilirsiniz. 

Yeşil: İç dengenizin biraz şaştığını hissettiğiniz ve öz sevgiye ihtiyaç duyduğunuz günler yeşil oje sürmeyi deneyebilirsiniz. 

Koyu mavi: 'Sezgilerim benim ayrılmaz bir parçam olsun istiyorum' diyenler için önerilen bir renk.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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