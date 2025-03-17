Daha Çok Tutku İçin Daha Çok Kırmızı: İsteklerinizi Hayatınıza Çekmenizde Oje Renginizin Etkisi Olabilir mi?

'Çekim yasası' ile doğrudan ilişkilendirebileceğimiz bir kavram olan manifest, temeline kişinin düşünce gücüyle isteklerini hayatına çekmesini alır ve pozitif düşünceler, inançlar ve bilinçli niyetlerle evrene mesaj göndererek arzuların gerçeğe dönüşebileceğini savunur. Olumlama, görselleştirme, 369, şükür günlüğü gibi birçok farklı yöntem manifest etmek için kullanılır. Manifesting, her ne kadar düşünce gücünü baz alsa da işin sonunda bireyin aktif eylemini de ister. Birey, manifestinin gerçekleşebilmesi için kalıplaşmış düşüncelerinin dışına çıkabilmeli ve gerçekten anda olmalıdır, geçmiş veya gelecekte değil.

E peki bu kadar şey söyledin editör; düşüncelerimizi nasıl daha kolay hayatımıza çekeceğiz, yok mu kolay bir yolu diyorsanız sizleri içeriğimizin devamını okumaya davet ediyoruz. Gelin, oje renklerinin manifesting'imize nasıl katkılları olabilirmiş beraber bakalım.

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