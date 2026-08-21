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Dağınık İnsanların Bilmesi Gereken Pratik Temizlik Tüyoları

Dağınık İnsanların Bilmesi Gereken Pratik Temizlik Tüyoları

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 12:45
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Dağınıklık bazen göz açıp kapayıncaya kadar bütün evi ele geçirebiliyor. “Sonra kaldırırım” demeye kalmadan bir bakmışsın darmadağın olmuş her yer. 

Neyse ki toparlanmak için saatlerce temizlik yapmana gerek yok. Birkaç pratik tüyo ile evin düzenini altında tutabilirsin!

Hazırsan seni içeriğimize alalım.

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1. “Sonra kaldırırım” dediğin şeyi şimdi kaldır!

O sandalye neden üç gündür kıyafet dolu? O bardak neden hâlâ sehpanın üzerinde? Çünkü hepimiz “Birazdan kaldırırım” yalanına en az bir kere inanıyoruz. 😂 Bir şeyi elinden bıraktığında mümkünse direkt yerine koymaya çalış. İnan, gelecekteki sen bugünkü sana teşekkür edecek.

2. Her odada küçük bir dağınıklık sepetin olsun.

Ortada duran şarj kablosu, toka, kumanda, defter, krem… Hepsinin ayrı ayrı peşine düşmek gözünde büyüyorsa bir sepet edin. Odayı toparlarken ne varsa içine at, sonra uygun olduğunda yerlerine dağıt. Evet, biraz hile yapıyoruz ama önemli olan evin toparlanması. 😌

3. Temizliğe “bugün bütün evi temizleyeceğim” diye başlatma.

Çünkü bu cümleyi kurduktan yaklaşık üç dakika sonra kendini koltukta telefonuna bakarken bulabilirsin. Bunun yerine “10 dakika mutfağı toparlayacağım” de. Küçük hedefler daha az korkutucu, başlaması da çok daha kolay. Bazen o 10 dakika zaten 30 dakikaya dönüşüyor.

4. Sabah yatağını toplamak sandığından daha fazla şeyi değiştiriyor.

“Zaten akşam tekrar bozacağım” diyebilirsin ve teknik olarak haklısın. Ama toplanmış bir yatak odanın yarısını tek başına düzenli gösteriyor. Üstelik yatağın düzgün olunca üzerine çanta, mont, kıyafet yığma ihtimalin de biraz azalıyor. Bir taşla birkaç dağınıklık yani.

5. Kendine bir temizlik günü belirle!

Ev temizliğinde sürekliliği sağlamak, uzun vadede çok daha etkili sonuçlar elde etmeni sağlar. Kendine mutlaka bir temizlik günü belirle ve o günü kaçırmadan uygula. Düzenli temizlik, evini sürekli taze ve düzenli tutmanı oldukça kolaylaştıracak.

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6. Tezgâhları mümkün olduğunca boş bırak.

Mutfak tezgâhında ne kadar çok eşya varsa mutfak o kadar dağınık görünür. Kullanmadığın küçük ev aletlerini, paketleri ve “Şimdilik burada dursun” eşyalarını kaldır. Bir anda mutfağa bakıp “Ben burayı ne ara temizledim?” hissi yaşayabilirsin. Aslında sadece tezgâhı görmeye başladın. 😄

7. Temizlik malzemelerini ulaşamayacağın yerlere saklama.

Temizlik spreyi üç dolap arkadaysa onu çıkarmaya üşenmen gayet mümkün. Sık kullandığın bezleri, spreyleri ve küçük temizlik ürünlerini kolay ulaşabileceğin bir yerde tut. Çünkü dağınık insanın temizlikte en büyük düşmanı bazen kir değil, “Şimdi kim uğraşacak?” hissidir. 😂

8. Süpürmek yetmez diyorsan, tek seferde silme işini de aradan çıkar!

8. Süpürmek yetmez diyorsan, tek seferde silme işini de aradan çıkar!

Dağınık insanın temizlikte en sevdiği şey belli: Bir işi yaparken mümkünse ikinci işi de bedavaya halletmek. 😅 Philips’in hem süpüren hem silen teknolojisi tam da burada hayat kurtarıyor; zemindeki tozu, kırıntıları toplarken aynı anda silme işini de aradan çıkarıyor. Böylece “Önce süpüreyim, sonra bir ara da silerim” diye başlayıp o “bir ara”yı üç gün ertelemene gerek kalmıyor.

9. Düzenli çamaşır yıkama alışkanlığı, temizlik işlerini çok kolaylaştırır.

Çamaşır birikmeden düzenli olarak yıkamalısın, bu şekilde her seferinde büyük bir yığınla karşılaşmazsın. Yıkama işlemini haftalık hale getirerek, dağınıklığı önleyebilirsin. Böylece hem zaman kaybetmezsin hem de evdeki dağınıklık azalır.

10. Gece yatmadan önce 5 dakikalık toparlama turu yap.

Burada büyük temizlik yok, yanlış anlaşılmasın. Bardakları mutfağa götür, koltuk minderlerini düzelt, ortadaki birkaç eşyayı kaldır… Hepsi bu.

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11. Yardım al!

11. Yardım al!

Dağınıklıkla aran iyiyse temizlik işinin bir kısmını teknolojiye devretmekte hiçbir sakınca yok. 😌 Robot süpürgeni her gün ya da belirlediğin günlerde otomatik çalışacak şekilde programla; sen başka işlerle uğraşırken o evin tozunu, kırıntısını toparlasın.

12. Mükemmel temizlik peşinde koşma, sürdürülebilir düzen kur.

12. Mükemmel temizlik peşinde koşma, sürdürülebilir düzen kur.

Evin her saniye katalog çekimine hazır olmak zorunda değil. Yaşanan ev biraz dağılır, çok normal. Önemli olan dağınıklığın kontrolden çıkmasını beklemeden küçük küçük toparlamak. Çünkü haftada bir dört saat temizlik yapmak yerine her gün 10 dakika ayırmak, özellikle dağınık bünyeler için çok daha gerçekçi. ✨

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miray soysal
miray soysal
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