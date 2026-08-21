Dağınık İnsanların Bilmesi Gereken Pratik Temizlik Tüyoları

Dağınık insanın temizlikte en sevdiği şey belli: Bir işi yaparken mümkünse ikinci işi de bedavaya halletmek. 😅 Philips’in hem süpüren hem silen teknolojisi tam da burada hayat kurtarıyor; zemindeki tozu, kırıntıları toplarken aynı anda silme işini de aradan çıkarıyor. Böylece “Önce süpüreyim, sonra bir ara da silerim” diye başlayıp o “bir ara”yı üç gün ertelemene gerek kalmıyor.