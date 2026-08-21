Dağınık İnsanların Bilmesi Gereken Pratik Temizlik Tüyoları
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Dağınıklık bazen göz açıp kapayıncaya kadar bütün evi ele geçirebiliyor. “Sonra kaldırırım” demeye kalmadan bir bakmışsın darmadağın olmuş her yer.
Neyse ki toparlanmak için saatlerce temizlik yapmana gerek yok. Birkaç pratik tüyo ile evin düzenini altında tutabilirsin!
Hazırsan seni içeriğimize alalım.
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1. “Sonra kaldırırım” dediğin şeyi şimdi kaldır!
2. Her odada küçük bir dağınıklık sepetin olsun.
3. Temizliğe “bugün bütün evi temizleyeceğim” diye başlatma.
4. Sabah yatağını toplamak sandığından daha fazla şeyi değiştiriyor.
5. Kendine bir temizlik günü belirle!
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6. Tezgâhları mümkün olduğunca boş bırak.
7. Temizlik malzemelerini ulaşamayacağın yerlere saklama.
8. Süpürmek yetmez diyorsan, tek seferde silme işini de aradan çıkar!
9. Düzenli çamaşır yıkama alışkanlığı, temizlik işlerini çok kolaylaştırır.
10. Gece yatmadan önce 5 dakikalık toparlama turu yap.
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11. Yardım al!
12. Mükemmel temizlik peşinde koşma, sürdürülebilir düzen kur.
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