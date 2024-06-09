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Cüzdanında Kağıt Parası Olanlar: 5-10-20-50-100-200 TL'lik Banknotlar İşte Böyle Üretiliyor

Cüzdanında Kağıt Parası Olanlar: 5-10-20-50-100-200 TL'lik Banknotlar İşte Böyle Üretiliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 18:33

Cebizindeki banknotların basım sürecini hiç merak ettiniz mi? Türkiye'de banknotlar 3 aşamadan geçirilerek dolaşıma hazır hale getiriliyor. İşte 5-10-20-50-100-200 TL'lik banknotların tedavüle koyulmadan önceki hazırlık aşamaları ve sahteleri arasındaki bazı farkları...

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Banknotların Basım Süreci Gerçekten İlgi Çekici!

Banknotların Basım Süreci Gerçekten İlgi Çekici!

Kağıt paraların ön ve arka yüzünde yer verilecek unsurlar, Merkez Bankasının uzman grafikerleri tarafından özenle tasarlanırken, metal para basımı ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

İşte Türkiye'de Banknotların Dolaşıma Hazır Hale Getirilene Kadar Geçirdiği Aşamalar

İşte Türkiye'de Banknotların Dolaşıma Hazır Hale Getirilene Kadar Geçirdiği Aşamalar

1 Baskı Öncesi Hazırlık

Banknotların basım süreci tasarım aşamasıyla başlar. Merkez Bankası tarafından belirlenen temel kriterler doğrultusunda tasarımcılar yeni banknotların tasarımları hazırlanır.

Ardından Baskı Aşamasında Kullanılacak Baskı Kalıpları Çıkartılır.

Ardından Baskı Aşamasında Kullanılacak Baskı Kalıpları Çıkartılır.

Kağıt, mürekkep ve gerekli kimyasal bileşenler gibi hammaddeler temin edilir.

2 Baskı Süreci

2 Baskı Süreci

Hazırlanan tasarımlar, banknotlardaki seri ve sıra numaraları ile makinelerde kağıt tabakaların üzerine basılır.

3 Sonuçlandırma

3 Sonuçlandırma

Baskı süreci tamamlandıktan sonra kağıt tabakalar önce kesim, inceleme ve paketleme makinelerinde kesilir. Ardından inceleme sürecinden geçirilir.

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Banknot Küpürleri Makinelerde Otomatik İncelenir.

Banknot Küpürleri Makinelerde Otomatik İncelenir.

İnceleme neticesinde ise uygun olanlar ve uygun olmayanlar olarak ayrılır.

Uygun Olmayan Banknot Küpürleri İmha Edilir.

Uygun Olmayan Banknot Küpürleri İmha Edilir.

Uygun olan banknot küpürleri ise deste ve paket halinde Emisyon Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

Dolaşım için Artık Hazır Olan Banknotlar Depolar Aracılığı ile Tedavüle Sürülür.

Dolaşım için Artık Hazır Olan Banknotlar Depolar Aracılığı ile Tedavüle Sürülür.

Öte yandan sahte para ve orijinal paranın anlaşılabilmesi için de bazı ek hususlar söz konusu.

Merkez Bankası Tarafından Basılan Banknotların Özellikleri Şöyledir

Merkez Bankası Tarafından Basılan Banknotların Özellikleri Şöyledir

Orijinal banknot kağıdı 100/100 pamuk elyafından üretilir. Ultraviyole (UV) ışında parlamaz. Ayrıca kağıdın ön yüzünde Atatürk portresi ceketinin sağ tarafında bulunan rozet içinde gizli bir görüntü yer alır.

Orijinal Banknot Kağıdının Renkleri Her Küpürün Hakim Renginin Çok Açık Bir Tonudur.

Orijinal Banknot Kağıdının Renkleri Her Küpürün Hakim Renginin Çok Açık Bir Tonudur.

Sahte banknot kağıdı ise UV ışık altında parlar.

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Orijinal Banknot Kağıdına Işık Tutulduğunda Atatürk Portresi Görülür

Orijinal Banknot Kağıdına Işık Tutulduğunda Atatürk Portresi Görülür

Merkez Bankası tarafından üretilen banknot kağıdının içinde kılcal lifler bulunur. Sahtelerinde ise lifler baskı yolu ya da fosforlu kalem ile taklit edilir.

Orijinal Banknotlarda Işıkta Görülen Emniyet Şeridi Bulunuyor

Orijinal Banknotlarda Işıkta Görülen Emniyet Şeridi Bulunuyor

Kağıtta gömülü olan bu şeritler kupür değerine göre mavi, kırmızı ve sarı olarak 3 farklı renkte parlama yapar. Sahtelerinde ise emniyet şeridi baskıyla taklit edilmeye çalışılıyor.

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