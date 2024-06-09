Cüzdanında Kağıt Parası Olanlar: 5-10-20-50-100-200 TL'lik Banknotlar İşte Böyle Üretiliyor
Cüzdanında Kağıt Parası Olanlar: 5-10-20-50-100-200 TL'lik Banknotlar İşte Böyle Üretiliyor
Cebizindeki banknotların basım sürecini hiç merak ettiniz mi? Türkiye'de banknotlar 3 aşamadan geçirilerek dolaşıma hazır hale getiriliyor. İşte 5-10-20-50-100-200 TL'lik banknotların tedavüle koyulmadan önceki hazırlık aşamaları ve sahteleri arasındaki bazı farkları...
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Banknotların Basım Süreci Gerçekten İlgi Çekici!
İşte Türkiye'de Banknotların Dolaşıma Hazır Hale Getirilene Kadar Geçirdiği Aşamalar
Ardından Baskı Aşamasında Kullanılacak Baskı Kalıpları Çıkartılır.
2 Baskı Süreci
3 Sonuçlandırma
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Banknot Küpürleri Makinelerde Otomatik İncelenir.
Uygun Olmayan Banknot Küpürleri İmha Edilir.
Dolaşım için Artık Hazır Olan Banknotlar Depolar Aracılığı ile Tedavüle Sürülür.
Merkez Bankası Tarafından Basılan Banknotların Özellikleri Şöyledir
Orijinal Banknot Kağıdının Renkleri Her Küpürün Hakim Renginin Çok Açık Bir Tonudur.
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Orijinal Banknot Kağıdına Işık Tutulduğunda Atatürk Portresi Görülür
Orijinal Banknotlarda Işıkta Görülen Emniyet Şeridi Bulunuyor
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