Ayak Numaramız Ne Kadar Yaşayacağımıza Dair İpuçları Veriyor Olabilir: 38-40-42-44 Numara Giyenler Dikkat!
Ayak Numaramız Ne Kadar Yaşayacağımıza Dair İpuçları Veriyor Olabilir: 38-40-42-44 Numara Giyenler Dikkat!
İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre ayak boyu ile yaşam süresi arasında bir ilişki bulunuyor. Araştırmayı yürüyen Dr. Hans Bjonrs ve ekibi ilginç bulgulara ulaştılar.
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Büyük Ayakları Olanların Yaşam Beklentileri Daha Az Olabilir!
Araştırma Kapsamında Ülkenin Her Bölgesinden İnsanları Karşılaştırmak için Bilgisayarlı Veriler Kullanıldı.
Kadın ve Erkek Arasında Yaşam Süresi Arasında Farklılık Bulunuyor.
38 Numara Ayakkabı Giyen Erkekler Bakın Kaç Yıl Yaşıyormuş!
40 Numara Ayakkabı Giyenler 66-69 Yaş Ömür Sürüyor.
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Kadınlarda Durum Çok Farklı: 36 Numara Giyenler Dikkat!
İşte 37.5 Giyen Kadınların Ömrü
Kadınlar Arasında 38 Numara Ayakkabı Giyenler 77 ile 82 Arası Yaşıyor.
Araştırmaya Göre 42 Numara Ayakkabı Giyen Kadınlar 73-75 Yaş Ömür Sürüyor.
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