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Ayak Numaramız Ne Kadar Yaşayacağımıza Dair İpuçları Veriyor Olabilir: 38-40-42-44 Numara Giyenler Dikkat!

Ayak Numaramız Ne Kadar Yaşayacağımıza Dair İpuçları Veriyor Olabilir: 38-40-42-44 Numara Giyenler Dikkat!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 13:20

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre ayak boyu ile yaşam süresi arasında bir ilişki bulunuyor. Araştırmayı yürüyen Dr. Hans Bjonrs ve ekibi ilginç bulgulara ulaştılar.

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Büyük Ayakları Olanların Yaşam Beklentileri Daha Az Olabilir!

Büyük Ayakları Olanların Yaşam Beklentileri Daha Az Olabilir!

İsveç'in Umea kentinde yapılan araştırmadan elde edilen verilere göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabilir.

Araştırma Kapsamında Ülkenin Her Bölgesinden İnsanları Karşılaştırmak için Bilgisayarlı Veriler Kullanıldı.

Araştırma Kapsamında Ülkenin Her Bölgesinden İnsanları Karşılaştırmak için Bilgisayarlı Veriler Kullanıldı.

Dr. Bjonrs açıklamasında, ''Öldükleri yaşı ve ölüm nedenini inceledik ve ayakkabı boyutunun kesinlikle uzun ömürle bağlantılı olduğunu gördük.'' ifadelerini kullandı.

Kadın ve Erkek Arasında Yaşam Süresi Arasında Farklılık Bulunuyor.

Kadın ve Erkek Arasında Yaşam Süresi Arasında Farklılık Bulunuyor.

Araştırmaya göre erkeklerde 46 numara ayakkabı giyenler, 75-82 yaş aralığı ile hemcinsleri arasında en uzun süre yaşayanlar oluyor.

38 Numara Ayakkabı Giyen Erkekler Bakın Kaç Yıl Yaşıyormuş!

38 Numara Ayakkabı Giyen Erkekler Bakın Kaç Yıl Yaşıyormuş!

Yine erkeklerde 38 numara ayakkabı giyenler ise 63-66 arasında olacak şekilde hemcinslerine göre en kısa ömre sahip oldukları belirlendi.

40 Numara Ayakkabı Giyenler 66-69 Yaş Ömür Sürüyor.

40 Numara Ayakkabı Giyenler 66-69 Yaş Ömür Sürüyor.

42 numara giyenler 67-72 yaş, 43 numara giyenler 72-75 yaş, 44 numara giyenler 73-77 yaş, 46 numara giyenler ise 75-82 taş arası bir ömür sürüyor.

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Kadınlarda Durum Çok Farklı: 36 Numara Giyenler Dikkat!

Kadınlarda Durum Çok Farklı: 36 Numara Giyenler Dikkat!

Rakamların kadın ve erkeklere göre değişiklik gösterdiğini belirten Dr. Hans Bjonrs ve ekibinin araştırmasına göre 36 numara giyen kadınlar 65 ile 69 yıl kadar yaşıyor.

İşte 37.5 Giyen Kadınların Ömrü

İşte 37.5 Giyen Kadınların Ömrü

Öte yandan 37.5 numara ayakkabı giyen kadınlar 70-76 yıl yaş arası ömür sürüyor.

Kadınlar Arasında 38 Numara Ayakkabı Giyenler 77 ile 82 Arası Yaşıyor.

Kadınlar Arasında 38 Numara Ayakkabı Giyenler 77 ile 82 Arası Yaşıyor.

40 numara ayakkabı giyenler de 78-84 sene kadar yaşıyor.

Araştırmaya Göre 42 Numara Ayakkabı Giyen Kadınlar 73-75 Yaş Ömür Sürüyor.

Araştırmaya Göre 42 Numara Ayakkabı Giyen Kadınlar 73-75 Yaş Ömür Sürüyor.

Ayakkabı numarası 44 olanlar 70-72 yaş 46 olanlar 67-70 yaş, 46.5 olanlar ise 66-69 yaşına kadar ömür sürüyor.

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