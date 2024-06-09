Kapısı Yenen Ayasofya'nın Mermer Sütunlarına Bu Kez Vatandaş İsmini Kazıdı

Ayasofya İstanbul'un fethini temsil eden ve Osmanlı öncesi uygarlıkların da mabedi olması sebebiyle insanlığın ortak mirasları arasında. 4 yıl önce camiye döndürülen Ayasofya'nın ise başına gelmeyen kalmadı. Kapıları, duvarları insanlar tarafından kazındı.

Bu kez de Ayasofya'nın yüzlerce yıllık mermer sütunlarına, bir kişinin ismini kazıdığı görüldü.

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