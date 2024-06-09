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Kapısı Yenen Ayasofya'nın Mermer Sütunlarına Bu Kez Vatandaş İsmini Kazıdı

Kapısı Yenen Ayasofya'nın Mermer Sütunlarına Bu Kez Vatandaş İsmini Kazıdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.06.2024 - 10:49

Ayasofya İstanbul'un fethini temsil eden ve Osmanlı öncesi uygarlıkların da mabedi olması sebebiyle insanlığın ortak mirasları arasında. 4 yıl önce camiye döndürülen Ayasofya'nın ise başına gelmeyen kalmadı. Kapıları, duvarları insanlar tarafından kazındı.

Bu kez de Ayasofya'nın yüzlerce yıllık mermer sütunlarına, bir kişinin ismini kazıdığı görüldü.

Kaynak

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Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen Ayasofya, günümüzde insanlığın sahip olduğu en değerli kültür varlıkları arasnda.

Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen Ayasofya, günümüzde insanlığın sahip olduğu en değerli kültür varlıkları arasnda.

Bizans İmparatoru Konstantius tarafından 360 yılında, o dönem Konstantinople olarak bilinen İstanbul'da inşa edilen Ayasofya, kilise olarak kullanılıyordu. 

Yıllar içerisinde Ayasofya'nın kaderi değişti.

Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de tam 86 yıl sonra ibadete açıldı.

Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de tam 86 yıl sonra ibadete açıldı.

Kılınan ilk cuma namazıyla ve düzenlenen büyük bir merasimle ibadete açılan Ayasofya, bugüne kadar pek çok tartışmanın da merkezindeydi. Cami olarak açılan Ayasofya'ya yabancı turistlerin girişi biletle yapılmaya başlandı.

İnsanlık için oldukça önemli bu tarihi yapının duvarları, kapıları, kendini bilmez ziyaretçiler tarafından tahrip edildi.

İnsanlık için oldukça önemli bu tarihi yapının duvarları, kapıları, kendini bilmez ziyaretçiler tarafından tahrip edildi.

Sosyal medyada yayılan görsellerde, ziyaretçilerin Ayasofya'nın duvarlarından kopardıkları parçaları poşetlere doldurdukları görülmüştü.

Sosyal medyada yayılan görsellerde, ziyaretçilerin Ayasofya'nın duvarlarından kopardıkları parçaları poşetlere doldurdukları görülmüştü.

Son olarak Ayasofya'nın mermer sütunları üzerine sivri bir cisimle isim kazındığı görüldü.

Son olarak Ayasofya'nın mermer sütunları üzerine sivri bir cisimle isim kazındığı görüldü.
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İlgili görseller, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı;

İlgili görseller, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı;
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