Kapısı Yenen Ayasofya'nın Mermer Sütunlarına Bu Kez Vatandaş İsmini Kazıdı
Kapısı Yenen Ayasofya'nın Mermer Sütunlarına Bu Kez Vatandaş İsmini Kazıdı
Ayasofya İstanbul'un fethini temsil eden ve Osmanlı öncesi uygarlıkların da mabedi olması sebebiyle insanlığın ortak mirasları arasında. 4 yıl önce camiye döndürülen Ayasofya'nın ise başına gelmeyen kalmadı. Kapıları, duvarları insanlar tarafından kazındı.
Bu kez de Ayasofya'nın yüzlerce yıllık mermer sütunlarına, bir kişinin ismini kazıdığı görüldü.
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Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen Ayasofya, günümüzde insanlığın sahip olduğu en değerli kültür varlıkları arasnda.
Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de tam 86 yıl sonra ibadete açıldı.
İnsanlık için oldukça önemli bu tarihi yapının duvarları, kapıları, kendini bilmez ziyaretçiler tarafından tahrip edildi.
Sosyal medyada yayılan görsellerde, ziyaretçilerin Ayasofya'nın duvarlarından kopardıkları parçaları poşetlere doldurdukları görülmüştü.
Son olarak Ayasofya'nın mermer sütunları üzerine sivri bir cisimle isim kazındığı görüldü.
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İlgili görseller, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı;
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