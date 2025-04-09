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Cüneyt Özdemir’den ABD Ekonomisine Gönderme: "ABD Birkaç Yıl Gerimizden Geliyor"

Cüneyt Özdemir’den ABD Ekonomisine Gönderme: "ABD Birkaç Yıl Gerimizden Geliyor"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 23:20

Küresel piyasalarda haftaya büyük düşüşlerle başlandı, Asya ve Avrupa borsaları değer kaybederken ABD vadeli endeksleri de sert bir şekilde geriledi. Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Özdemir, Trump’ın ekonomi danışmanının uydurma bir bilim insanının teorilerinden etkilendiğini söyledi. Navarro’nun bu teorileri bir kitaba dayandırdığını belirten Özdemir, “Komik olan böyle bir bilim adamı yok! Tamamen (Trump’tan ödünç alırsak) k.çından uydurmuş.” dedi.

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Özdemir daha önce de "ABD büyük bir ‘kara pazartesi’ye gidiyor!" sözleriyle dikkat çekmişti.

Özdemir daha önce de "ABD büyük bir ‘kara pazartesi’ye gidiyor!" sözleriyle dikkat çekmişti.

Trump’ın vergi hamlesiyle başlayan ekonomik çalkantılar, haftaya Asya ve Avrupa borsalarının sert düşüşleriyle yansıdı. ABD vadeli endekslerinde de ciddi oranda kayıplar yaşanırken, Cüneyt Özdemir bu tabloya dair daha önce yaptığı açıklamalarda uyarı niteliğinde ifadeler kullanmıştı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, ABD ve Dünya büyük bir kırılmaya sürükleniyor… Yeni bir çağa giriyoruz. Türbülansa hazır olun! Ve ne yazık ki bunlar ‘iyi günlerimiz!’” diyerek ekonomik dalgalanmanın başlangıç aşamasında olunduğunu vurgulamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde "ABD birkaç yıl gerimizden geliyor" paylaşımında bulunan Özdemir, sözleriyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz saatlerde "ABD birkaç yıl gerimizden geliyor" paylaşımında bulunan Özdemir, sözleriyle dikkat çekti.
twitter.com

'Bizde nasıl Nebati bir ekonomi model denediyse, ABD’de Peter Navarro aynısını denemeye kalktı. Trump’ın ekonomi danışmanı Navarro bir kitap yazmış ve bir bilim adamının teorilerinden etkilendiğiden bahsediyor. Komik olan böyle bir bilim adamı yok! Tamamen ( Trump’dan ödünç alırsak) k.çından uydurmuş. Şu an maliye bakanı devreye girdiği için bu kararlar alındı. Elon Musk da dün Navarro ile kavga ediyordu…

Her şey ne kadar tanıdık değil mi?

Hay bin Nebati ya…

(ABD birkaç yıl gerimizden geliyor…)'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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