Cüneyt Özdemir’den ABD Ekonomisine Gönderme: "ABD Birkaç Yıl Gerimizden Geliyor"

'Bizde nasıl Nebati bir ekonomi model denediyse, ABD’de Peter Navarro aynısını denemeye kalktı. Trump’ın ekonomi danışmanı Navarro bir kitap yazmış ve bir bilim adamının teorilerinden etkilendiğiden bahsediyor. Komik olan böyle bir bilim adamı yok! Tamamen ( Trump’dan ödünç alırsak) k.çından uydurmuş. Şu an maliye bakanı devreye girdiği için bu kararlar alındı. Elon Musk da dün Navarro ile kavga ediyordu…

Her şey ne kadar tanıdık değil mi?

Hay bin Nebati ya…

(ABD birkaç yıl gerimizden geliyor…)'