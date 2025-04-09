Cüneyt Özdemir’den ABD Ekonomisine Gönderme: "ABD Birkaç Yıl Gerimizden Geliyor"
Cüneyt Özdemir’den ABD Ekonomisine Gönderme: "ABD Birkaç Yıl Gerimizden Geliyor"
Küresel piyasalarda haftaya büyük düşüşlerle başlandı, Asya ve Avrupa borsaları değer kaybederken ABD vadeli endeksleri de sert bir şekilde geriledi. Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Özdemir, Trump’ın ekonomi danışmanının uydurma bir bilim insanının teorilerinden etkilendiğini söyledi. Navarro’nun bu teorileri bir kitaba dayandırdığını belirten Özdemir, “Komik olan böyle bir bilim adamı yok! Tamamen (Trump’tan ödünç alırsak) k.çından uydurmuş.” dedi.
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Özdemir daha önce de "ABD büyük bir ‘kara pazartesi’ye gidiyor!" sözleriyle dikkat çekmişti.
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Geçtiğimiz saatlerde "ABD birkaç yıl gerimizden geliyor" paylaşımında bulunan Özdemir, sözleriyle dikkat çekti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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