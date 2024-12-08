Cumhurbaşkanı Erdoğan Üniversite Öğrencilerine 2025 Yılında Verilecek Burs Miktarını Açıkladı!

Bakan Bak da '3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira.' yanıtını verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondakilere 'Nasıl, 3 bin lira iyi mi?' diye soran Erdoğan, '2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun, halen nerelerde yüzüyor.' dedi.