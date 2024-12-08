Cumhurbaşkanı Erdoğan Üniversite Öğrencilerine 2025 Yılında Verilecek Burs Miktarını Açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üniversite Öğrencilerine 2025 Yılında Verilecek Burs Miktarını Açıkladı!
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, kütüphanenin aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olduğuna dikkat çekti. Şahinbey Belediyesini programı düzenlediği ve Millet Kütüphanesi'ni şehre kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı burs miktarlarıyla ilgili açıklama yaptı. Üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e yaptığı ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.
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Programda konuşan Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burslarla ilgili konuştu.
Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a dönerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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