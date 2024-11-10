Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele ile İlgili Açıklama: "Terör Kamburundan Kurtulacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Türkiye, hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır. 2002-2024 arasındaki 22 yıl, Cumhuriyet tarihimizin en görkemli hizmet, eser, yatırım ve refah noktasında en velud yılları olarak hafızalara kazınmıştır. 2002-2024 arasındaki 22 yıl, Cumhuriyet tarihimizin en görkemli hizmet, eser, yatırım ve refah noktasında en velud yılları olarak hafızalara kazınmıştır.' ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kayyum atanan belediyelerle ilgili şu ifadeleri kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi:
'Küresel sistem, Soğuk Savaş'tan beri en büyük değişimini yaşarken bizim gelişmeleri tribünden seyretme gibi bir lüksümüz bulunmuyor
Türkiye, Kandil'deki terör baronlarının körüklediği kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır, bundan da geri adım atmayacaktır.'
“Ya bu süreci cesur adımlarla bir şekilde kendi lehimize çevireceğiz ya da Allah korusun istikbalimizi ipotek altına alacak bu sorunlarla karşılaşacağız”
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sen bizi şimdiye kadar neyden kurtardin da şimdi kurtaracan😒😒
👍👏
20 yıldır aynı terane.
türkiye içinde terör bitti ama
Bari bugün sussaydın be reis 😒