Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele ile İlgili Açıklama: "Terör Kamburundan Kurtulacağız"

'Küresel sistem, Soğuk Savaş'tan beri en büyük değişimini yaşarken bizim gelişmeleri tribünden seyretme gibi bir lüksümüz bulunmuyor

Türkiye, Kandil'deki terör baronlarının körüklediği kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır, bundan da geri adım atmayacaktır.'

“Ya bu süreci cesur adımlarla bir şekilde kendi lehimize çevireceğiz ya da Allah korusun istikbalimizi ipotek altına alacak bu sorunlarla karşılaşacağız”