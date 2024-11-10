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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele ile İlgili Açıklama: "Terör Kamburundan Kurtulacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele ile İlgili Açıklama: "Terör Kamburundan Kurtulacağız"

Recep Tayyip Erdoğan
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2024 - 19:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Türkiye, hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır. 2002-2024 arasındaki 22 yıl, Cumhuriyet tarihimizin en görkemli hizmet, eser, yatırım ve refah noktasında en velud yılları olarak hafızalara kazınmıştır. 2002-2024 arasındaki 22 yıl, Cumhuriyet tarihimizin en görkemli hizmet, eser, yatırım ve refah noktasında en velud yılları olarak hafızalara kazınmıştır.' ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kayyum atanan belediyelerle ilgili şu ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kayyum atanan belediyelerle ilgili şu ifadeleri kullandı.

'Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur.

Ülkemizde terörün olmadığı bir iklimi tesis edeceğiz.

Mücadelemiz terörü 40 yıldır bu millete musallat edenlerledir.

Demokrasinin ilk ve öncelikli şartı terörü reddetmek, terörle araya kalın duvarlar örmektir.

Demokrasi ile şiddet, sivil siyaset ile terör aynı yerde olamaz.

Terör örgütünün, belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız.

Ülkemizde, sivil siyasetin meşru kapıları ardına kadar açıkken, hileli yöntemlerle bölücü örgüte kuklalık yapanlara müsamaha gösterilmesi asla beklenemez.

'Terör kamburundan ülkemizi ebediyen kurtaracağız, sivil siyaset ile terör aynı kapta bir arada bulunamaz, bulunmamalı.__'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi:

'Küresel sistem, Soğuk Savaş'tan beri en büyük değişimini yaşarken bizim gelişmeleri tribünden seyretme gibi bir lüksümüz bulunmuyor

Türkiye, Kandil'deki terör baronlarının körüklediği kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır, bundan da geri adım atmayacaktır.'

“Ya bu süreci cesur adımlarla bir şekilde kendi lehimize çevireceğiz ya da Allah korusun istikbalimizi ipotek altına alacak bu sorunlarla karşılaşacağız”

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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gamzeeee

sen bizi şimdiye kadar neyden kurtardin da şimdi kurtaracan😒😒

E.B.

20 yıldır aynı terane.

Osman Elmallı

türkiye içinde terör bitti ama

seremoni-.-

Bari bugün sussaydın be reis 😒