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Numan Kurtulmuş'tan Öcalan Açıklaması Geldi: ''Adımlar Türkiye'yi Rahatlatır''

Numan Kurtulmuş'tan Öcalan Açıklaması Geldi: ''Adımlar Türkiye'yi Rahatlatır''

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.11.2024 - 19:02 Son Güncelleme: 10.11.2024 - 19:08

Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışının siyasetteki etkileri sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Kurtulmuş'un hedefinde DEM Parti de vardı. Kurtulmuş, atılacak adımların Türkiye'nin faydasına olacağına değindi. Numan Kurtulmuş'un bu açıklamaları yeni bir tartışma yaratacağa benziyor.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrı hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrı hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak DEM Parti'ye de göndermede bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak DEM Parti'ye de göndermede bulundu.

Kurtulmuş, "Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz. Siyasetin milli irade haricinde hiçbir iradeden talimat almaması lazım" açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, "Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz. Siyasetin milli irade haricinde hiçbir iradeden talimat almaması lazım" açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, "Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır. Bütün bu müzakerelerin yapılacağı yer de TBMM'dir" dedi.

Kurtulmuş, "Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır. Bütün bu müzakerelerin yapılacağı yer de TBMM'dir" dedi.

Numan Kurtulmuş, "Ya emperyalizmin kurbanı olarak herkes kendi sırasının gelmesini bekleyecek ya da hep birlikte, demokratik yöntemler ve süreçler çerçevesinde Türkiye'de terörün ortadan kalkması için her türlü çabayı ortaya koyacağız" diyerek görüşlerini noktaladı.

Numan Kurtulmuş, "Ya emperyalizmin kurbanı olarak herkes kendi sırasının gelmesini bekleyecek ya da hep birlikte, demokratik yöntemler ve süreçler çerçevesinde Türkiye'de terörün ortadan kalkması için her türlü çabayı ortaya koyacağız" diyerek görüşlerini noktaladı.

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