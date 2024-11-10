Numan Kurtulmuş'tan Öcalan Açıklaması Geldi: ''Adımlar Türkiye'yi Rahatlatır''

Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışının siyasetteki etkileri sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Kurtulmuş'un hedefinde DEM Parti de vardı. Kurtulmuş, atılacak adımların Türkiye'nin faydasına olacağına değindi. Numan Kurtulmuş'un bu açıklamaları yeni bir tartışma yaratacağa benziyor.