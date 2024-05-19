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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı: "TEKNOFEST Gençliği Gümbür Gümbür Geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı: "TEKNOFEST Gençliği Gümbür Gümbür Geliyor"

Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Teknofest Gençliği
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.05.2024 - 15:06

Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı’nda, 'Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir' açıklaması yaptı. 

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Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı’nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı’nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan iftihar ettiğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan iftihar ettiğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı: 👇

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı: 👇

'19 Mayıs'ın Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür.

Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. 

Bilimde, sanatta, medyada son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs Mesajları 👇

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