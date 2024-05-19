Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı: "TEKNOFEST Gençliği Gümbür Gümbür Geliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı: "TEKNOFEST Gençliği Gümbür Gümbür Geliyor"
Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı’nda, 'Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir' açıklaması yaptı.
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Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı’nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan iftihar ettiğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı: 👇
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