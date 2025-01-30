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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azarlamıştı: Siirt Belediyesi’ne Kayyum Olarak Atanan Vali Tanıdık Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azarlamıştı: Siirt Belediyesi’ne Kayyum Olarak Atanan Vali Tanıdık Çıktı

Siirt
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.01.2025 - 13:08

DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş hakkında verilen hapis cezası sonrasında Siirt Valisi Kemal Kızılkaya belediye başkanlığı görevine kayyum olarak atanmıştı. Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya, Bilecik Valiliği görevi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından azarlandığı görüntülerle gündem olmuştu.

Kaynak: Sözcü

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DEM Partili Siirt Belediyesi Eşbaşkanı Sofya Alağaş hakkında mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası sonrasında belediyeye kayyum atanmasına karar verilmişti.

DEM Partili Siirt Belediyesi Eşbaşkanı Sofya Alağaş hakkında mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası sonrasında belediyeye kayyum atanmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’nın Belediye Başkanvekili olarak atandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’nın Belediye Başkanvekili olarak atandığını duyurdu.

Kızılkaya’nın 2023 yılında Bilecik Valisi olarak görev dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde “bozuk yollar neresi?” sorusuna cevap veremediği için azarlanmıştı.

Kızılkaya’nın 2023 yılında Bilecik Valisi olarak görev dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde “bozuk yollar neresi?” sorusuna cevap veremediği için azarlanmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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