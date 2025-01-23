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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Trafikte Saldırı Amaçlı Aracından İnenlerin Ehliyetine El Koyulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Trafikte Saldırı Amaçlı Aracından İnenlerin Ehliyetine El Koyulacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.01.2025 - 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafikte yaşanan olaylarla verilen cezaların artırılacağını açıkladı. Trafikte saldırı amacıyla aracından inenlerin ehliyetine el koyulacak, düğün, asker uğurlaması gibi etkinliklerde silahla ateş edilmesinde verilecek cezalar artırılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, son günlerde basında da sık sık haber olan trafikte saldırı olaylarlarıyla ilgili yeni önlemler alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, son günlerde basında da sık sık haber olan trafikte saldırı olaylarlarıyla ilgili yeni önlemler alınacağını ifade etti.

Trafikte saldırı amacıyla arabasından inen kişilerin ehliyetlerine el koyulacak.

Trafikte saldırı amacıyla arabasından inen kişilerin ehliyetlerine el koyulacak.

Ölümlü veya yaralı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Ölümlü veya yaralı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Ayrıca nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının cezalarını önemli ölçüde artırılacak.

Ayrıca nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının cezalarını önemli ölçüde artırılacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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