Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Trafikte Saldırı Amaçlı Aracından İnenlerin Ehliyetine El Koyulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Trafikte Saldırı Amaçlı Aracından İnenlerin Ehliyetine El Koyulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafikte yaşanan olaylarla verilen cezaların artırılacağını açıkladı. Trafikte saldırı amacıyla aracından inenlerin ehliyetine el koyulacak, düğün, asker uğurlaması gibi etkinliklerde silahla ateş edilmesinde verilecek cezalar artırılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı, son günlerde basında da sık sık haber olan trafikte saldırı olaylarlarıyla ilgili yeni önlemler alınacağını ifade etti.
Trafikte saldırı amacıyla arabasından inen kişilerin ehliyetlerine el koyulacak.
Ölümlü veya yaralı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenecek.
Ayrıca nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının cezalarını önemli ölçüde artırılacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın