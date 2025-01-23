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DEM Parti'den İmralı Açıklaması: Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?

DEM Parti'den İmralı Açıklaması: Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2025 - 15:21

DEM Parti, 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi. Öcalan ile görüşme sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ikinci görüşmede İmralı’dan silahların bırakılmasına dair açıklama gelmesini bekliyordu. 

Ancak ikinci görüşmede de MHP’nin beklediği olmadı. DEM Parti’den yapılan açıklamada “Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır” denildi.

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DEM Parti heyeti 22 Ocak’ta İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştü. 4 saat süren görüşmeye dair resmi açıklama DEM Parti’den geldi.

DEM Parti heyeti 22 Ocak’ta İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştü. 4 saat süren görüşmeye dair resmi açıklama DEM Parti’den geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin Öcalan ile ikinci görüşmesinde silahların bırakılma çağrısı gelmesi gerektiğini belirtmişti. İkinci görüşmeye dair yapılan açıklamada MHP'nin beklediği çağrı gelmedi.

Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?

Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?
twitter.com

Açıklamada Öcalan’ın Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerin başsağlığı dilediği belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:

“Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz.”

Öte yandan İsmail Küçükkaya, Halk TV’de yayımlanan ‘Yeni Bir Sabah’ programında Kürt sorunun hakim olan aktif görevdeki bir milletvekilinden aldığı Öcalan kulisini paylaştı. Küçükkaya’nın açıklamaları dikkat çekti:

Öte yandan İsmail Küçükkaya, Halk TV’de yayımlanan ‘Yeni Bir Sabah’ programında Kürt sorunun hakim olan aktif görevdeki bir milletvekilinden aldığı Öcalan kulisini paylaştı. Küçükkaya’nın açıklamaları dikkat çekti:

'Bir milletvekili, hoş beş selam sabah derken, bu milletvekili Kürt sorununu çok iyi bilen bir isim. Hazır bulmuşken ne diyorsunuz bu meseleye?’ Anlattı. ‘Biliyorsun bu heyet bize gelmişti, ben de onlarla konuştum, sonrasında da Sırrı Süreyya ile de sohbet ettim, sadece şu kadarını söyleyeyim’ dedi.

Öcalan heyete demiş ki; ’30 yıl boyunca elimde silahla yaşadım, artık silahsız barışa hizmet etmek istiyorum ömrümün kalanında. Beni bugüne kadar yaptıklarımla değerlendirmeyin. Ben bundan sonra başka bir iş yapmak istiyorum. Barışa hizmet etmek istiyorum’ demiş.'

İsmail Küçükkaya'nın sözleri şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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