DEM Parti'den İmralı Açıklaması: Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?
DEM Parti'den İmralı Açıklaması: Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?
DEM Parti, 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi. Öcalan ile görüşme sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ikinci görüşmede İmralı’dan silahların bırakılmasına dair açıklama gelmesini bekliyordu.
Ancak ikinci görüşmede de MHP’nin beklediği olmadı. DEM Parti’den yapılan açıklamada “Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır” denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DEM Parti heyeti 22 Ocak’ta İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştü. 4 saat süren görüşmeye dair resmi açıklama DEM Parti’den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?
Öte yandan İsmail Küçükkaya, Halk TV’de yayımlanan ‘Yeni Bir Sabah’ programında Kürt sorunun hakim olan aktif görevdeki bir milletvekilinden aldığı Öcalan kulisini paylaştı. Küçükkaya’nın açıklamaları dikkat çekti:
İsmail Küçükkaya'nın sözleri şöyle 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın