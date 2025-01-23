DEM Parti'den İmralı Açıklaması: Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?

'Bir milletvekili, hoş beş selam sabah derken, bu milletvekili Kürt sorununu çok iyi bilen bir isim. Hazır bulmuşken ne diyorsunuz bu meseleye?’ Anlattı. ‘Biliyorsun bu heyet bize gelmişti, ben de onlarla konuştum, sonrasında da Sırrı Süreyya ile de sohbet ettim, sadece şu kadarını söyleyeyim’ dedi.

Öcalan heyete demiş ki; ’30 yıl boyunca elimde silahla yaşadım, artık silahsız barışa hizmet etmek istiyorum ömrümün kalanında. Beni bugüne kadar yaptıklarımla değerlendirmeyin. Ben bundan sonra başka bir iş yapmak istiyorum. Barışa hizmet etmek istiyorum’ demiş.'