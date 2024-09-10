Cübbeli Ahmet'ten Olay Yaratacak Sözler: "MOSSAD ve CIA Türkiye'deki Tarikatları Radikalleştiriyor"

Cübbeli Ahmet, 7 Eylül'de İstanbul'da bir sohbet çıkışı uğradığı saldırının arkasında MOSSAD ve CIA olduğunu öne sürdü. Cübbeli'ye göre, MOSSAD ve CIA, Türkiye'de bazı tarikatları radikalleştirme çabası içinde.