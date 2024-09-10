Cübbeli Ahmet'ten Olay Yaratacak Sözler: "MOSSAD ve CIA Türkiye'deki Tarikatları Radikalleştiriyor"
Cübbeli Ahmet'ten Olay Yaratacak Sözler: "MOSSAD ve CIA Türkiye'deki Tarikatları Radikalleştiriyor"
Cübbeli Ahmet, 7 Eylül'de İstanbul'da bir sohbet çıkışı uğradığı saldırının arkasında MOSSAD ve CIA olduğunu öne sürdü. Cübbeli'ye göre, MOSSAD ve CIA, Türkiye'de bazı tarikatları radikalleştirme çabası içinde.
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 7 Eylül'de İstanbul İkitelli'deki bir sohbet çıkışında cübbeli ve sarıklı bir kişinin saldırısına uğramıştı.
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Olay anına ilişkin görüntüler 👇
Etkisiz hale getirilen saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken Cübbeli Ahmet, Lalegül TV Özel Yayını'nda saldırıya ilişkin bazı açıklamalar yaptı.
Kendileri üzerinden Nakşibendi tarikatının radikalleştirmeye çalışıldığını iddia eden Cübbeli Ahmet, saldırının arkasında MOSSAD ve CIA olduğunu öne sürdü.
Cübbeli Ahmet şu ifadeleri kullandı: "Dediler ki 'Nakşilerden bir grubu radikalleştirmemiz lazım'. Menzil’den buna yol bulamadılar, Erenköy cemaatinden buna yol bulamadılar, İskenderpaşa cemaatinden buna yol bulamadılar. Ama şu anda görüyoruz ki ana avrat sövenler İsmailağa’da hocaefendiler."
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Kendisi İngiliz Kraliyet ajanı olduğu için saldıranların kimlerden olduğunu çok iyi biliyor.
sen fazla James Bond filmi izliyorsun. adam yanlış bişey demiyor
MOSSAD CIA KGB kim sizi ne eder bilmem ama bu devletin sizi beslediği su götürmez bir gerçek
Tarikat iç meselesi bir saldırı olduğuna eminim. CIA filan elbette bizim bu moron yığınlarını kontrol etmek, devletin kontrolünden çıkarmak isteyebilir. Oras... Devamını Gör