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Country Müzik Aşıklarını Kendine Daha da Aşık Edecek 13 Maren Morris Şarkısı

etiket Country Müzik Aşıklarını Kendine Daha da Aşık Edecek 13 Maren Morris Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 18:01

Amerikan country müzik deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Maren Morris dinlemeye doyamadığımız bir sese sahip. Tabii bir de bunun yanında her ortama uyan eşsiz şarkıları var. İşte bu içeriğimizde listenizde olması gereken en iyi parçalarını derledik!

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1. The Middle

2. Texas

3. 42

4. Make You Say

5. Girl

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6. Chasing After You

7. The Bones

8. My Church

9. I Could Use a Love Song

10. The Furthest Thing

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11. Rich

12. Humble Quest

13. Tall Guys

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