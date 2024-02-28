Country Müzik Aşıklarını Kendine Daha da Aşık Edecek 13 Maren Morris Şarkısı
Country Müzik Aşıklarını Kendine Daha da Aşık Edecek 13 Maren Morris Şarkısı
Amerikan country müzik deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Maren Morris dinlemeye doyamadığımız bir sese sahip. Tabii bir de bunun yanında her ortama uyan eşsiz şarkıları var. İşte bu içeriğimizde listenizde olması gereken en iyi parçalarını derledik!
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1. The Middle
2. Texas
3. 42
4. Make You Say
5. Girl
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6. Chasing After You
7. The Bones
8. My Church
9. I Could Use a Love Song
10. The Furthest Thing
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11. Rich
12. Humble Quest
13. Tall Guys
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