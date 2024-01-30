Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Çorumlu Amir'in TikTok'ta Yaptığı Dilber Dansı Herkesin Ağzını Açık Bıraktı

Çorumlu Amir'in TikTok'ta Yaptığı Dilber Dansı Herkesin Ağzını Açık Bıraktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
30.01.2024 - 19:43

Dilber dansı akımı durmak bilmiyor. Ünlü isimlerden sonra bu sefer de fenomen Çorumlu Amir Dilber dansı yaptı. TikTok kullanıcıları Amir'in dansına resmen bayıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Birkaç haftadır Dilber dansının etkisi altındayız. Hazar Ergüçlü'nün dansı o kadar çok konuşuldu ki, konuyu birisi kapatsa diğeri açıyor.

Birkaç haftadır Dilber dansının etkisi altındayız. Hazar Ergüçlü'nün dansı o kadar çok konuşuldu ki, konuyu birisi kapatsa diğeri açıyor.

Mesela Survivor yarışmasıcısı Sema Aydemir'in geçtiğimiz gün yaptığı Dilber dansı çok konuşulmuştu.

Mesela Survivor yarışmasıcısı Sema Aydemir'in geçtiğimiz gün yaptığı Dilber dansı çok konuşulmuştu.

Ardından Gülşen hem şarkıyı kendisi söyle hem de dansını yaptı.

Ardından Gülşen hem şarkıyı kendisi söyle hem de dansını yaptı.

Son olarak Nez "Tamam son noktayı koyalım" dedi ve Dilber dansı yaptığı bir videoyu paylaştı.

Son olarak Nez "Tamam son noktayı koyalım" dedi ve Dilber dansı yaptığı bir videoyu paylaştı.

Fakat akımın son dansı beklenmedik bir yerden geldi. Çorumlu Amir olarak bildiğimiz fenomen Amir Zakaria, yaptığı Dilber dansıyla TikTok'ta neredeyse rekor kırdı.

Fakat akımın son dansı beklenmedik bir yerden geldi. Çorumlu Amir olarak bildiğimiz fenomen Amir Zakaria, yaptığı Dilber dansıyla TikTok'ta neredeyse rekor kırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Buyurun bir de Amir'den görelim Dilber dansını 👇

Amir'in videosu adeta beğeni yağmuruna tutuldu

Amir'in videosu adeta beğeni yağmuruna tutuldu

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?