Çorumlu Amir'in TikTok'ta Yaptığı Dilber Dansı Herkesin Ağzını Açık Bıraktı
Çorumlu Amir'in TikTok'ta Yaptığı Dilber Dansı Herkesin Ağzını Açık Bıraktı
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Birkaç haftadır Dilber dansının etkisi altındayız. Hazar Ergüçlü'nün dansı o kadar çok konuşuldu ki, konuyu birisi kapatsa diğeri açıyor.
Mesela Survivor yarışmasıcısı Sema Aydemir'in geçtiğimiz gün yaptığı Dilber dansı çok konuşulmuştu.
Ardından Gülşen hem şarkıyı kendisi söyle hem de dansını yaptı.
Son olarak Nez "Tamam son noktayı koyalım" dedi ve Dilber dansı yaptığı bir videoyu paylaştı.
Fakat akımın son dansı beklenmedik bir yerden geldi. Çorumlu Amir olarak bildiğimiz fenomen Amir Zakaria, yaptığı Dilber dansıyla TikTok'ta neredeyse rekor kırdı.
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Buyurun bir de Amir'den görelim Dilber dansını 👇
Amir'in videosu adeta beğeni yağmuruna tutuldu
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