Çöpe Gidecek Süt Kutularını Tuğla Gibi Kullanıp Ev İnşa Etti

Uzun ömürlü süt kutuları yalnızca kartondan oluşmuyor. Bu ambalajlarda kartonun yanı sıra plastik ve alüminyum katmanlar da bulunuyor. Bu katmanlı yapı, kutuların nem, ışık ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı olmasına yardımcı oluyor.

Evde kullanılan kutular, duvarlarda dolgu ve kapatma malzemesi gibi değerlendirildi. Kutular bir araya getirildikten sonra harç ve sıva gibi malzemelerle kapatılarak yapı daha sağlam hale getirildi.

Ancak bu yöntem, her yapıda doğrudan uygulanabilecek basit bir çözüm olarak görülmüyor. Çünkü süt kutuları tek başına taşıyıcı yapı malzemesi sayılmıyor. Temel, çatı, su yalıtımı, sıva, tesisat ve yapının taşıyıcı sistemi gibi detayların profesyonel şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.