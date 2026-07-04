Çöpe Gidecek Süt Kutularını Tuğla Gibi Kullanıp Ev İnşa Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brezilya’da emekli bir inşaat ustası, klasik tuğla kullanmadan dikkat çeken bir ev inşa etti. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle farklı bir çözüm arayan usta, 4 binden fazla uzun ömürlü süt kutusunu bir araya getirerek iki odalı bir yapı oluşturdu. Geri dönüşüm fikriyle dikkat çeken ev için bir mühendis, doğru bakım ve korumayla yapının 100 yıla kadar dayanabileceğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğla yerine süt kutuları kullanıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100 yıla kadar dayanabilir denildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın