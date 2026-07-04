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Çöpe Gidecek Süt Kutularını Tuğla Gibi Kullanıp Ev İnşa Etti

Çöpe Gidecek Süt Kutularını Tuğla Gibi Kullanıp Ev İnşa Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 11:33
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Brezilya’da emekli bir inşaat ustası, klasik tuğla kullanmadan dikkat çeken bir ev inşa etti. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle farklı bir çözüm arayan usta, 4 binden fazla uzun ömürlü süt kutusunu bir araya getirerek iki odalı bir yapı oluşturdu. Geri dönüşüm fikriyle dikkat çeken ev için bir mühendis, doğru bakım ve korumayla yapının 100 yıla kadar dayanabileceğini belirtti.

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Tuğla yerine süt kutuları kullanıldı

Tuğla yerine süt kutuları kullanıldı

Uzun ömürlü süt kutuları yalnızca kartondan oluşmuyor. Bu ambalajlarda kartonun yanı sıra plastik ve alüminyum katmanlar da bulunuyor. Bu katmanlı yapı, kutuların nem, ışık ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı olmasına yardımcı oluyor.

Evde kullanılan kutular, duvarlarda dolgu ve kapatma malzemesi gibi değerlendirildi. Kutular bir araya getirildikten sonra harç ve sıva gibi malzemelerle kapatılarak yapı daha sağlam hale getirildi.

Ancak bu yöntem, her yapıda doğrudan uygulanabilecek basit bir çözüm olarak görülmüyor. Çünkü süt kutuları tek başına taşıyıcı yapı malzemesi sayılmıyor. Temel, çatı, su yalıtımı, sıva, tesisat ve yapının taşıyıcı sistemi gibi detayların profesyonel şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.

100 yıla kadar dayanabilir denildi

100 yıla kadar dayanabilir denildi

Evi ilginç kılan detaylardan biri de yapının dayanıklılığıyla ilgili yapılan değerlendirme oldu. Haberde yer alan bilgilere göre bir mühendis, evin iyi korunması ve düzenli bakım yapılması halinde 100 yıla kadar dayanabileceğini belirtti.

Bu tahminin temelinde yalnızca süt kutuları değil, kutuların nasıl korunduğu da yer alıyor. Ambalajların doğrudan suya, güneşe ve darbeye maruz kalmaması; sıva, çatı ve yalıtım gibi unsurlarla korunması yapının ömrünü uzatabiliyor.

Yine de uzmanlara göre bu tür projeler dikkatle ele alınmalı. Geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan yapılar yaratıcı ve ekonomik olabilir ancak güvenlik, dayanıklılık ve nem riski gibi konularda mutlaka teknik değerlendirme gerektirir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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